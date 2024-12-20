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    Yüksek fiyatına rağmen PlayStation 5 Pro satışları güçlü

    Piyasaya sürülmesinden bir ay sonra, PlayStation 5 Pro satışları beklentilerin üstünde güçlü bir şekilde ilerliyor. PlayStation 5 Pro, çıkış yaptığında yüksek fiyatıyla eleştirilmişti.

    Yüksek fiyatına rağmen PlayStation 5 Pro satışları güçlü Tam Boyutta Gör

    Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro, piyasaya sürüldükten yalnızca bir ay sonra dünya çapındaki oyuncular arasında popülerliğini artırıyor. 7 Kasım 2024’te satışa sunulan PS5 Pro, 699 dolarlık yüksek fiyat etiketi ve bazı eksikliklerine rağmen oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

    Beklentileri aşan satış rakamları

    Yeni model, Blu-ray disk sürücüsünden yoksun ve dikey stand içermese de, geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) özellikleri ve artırılmış performansı nedeniyle pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Analist Mat Piscatella’nın açıkladığı verilere göre, PS5 Pro, ABD’de Kasım ayı boyunca satılan tüm PlayStation 5 modellerinin yüzde 19’unu oluşturdu. Aynı dönemde konsolun PS5 gelirlerine katkısı ise yüzde 28’i buldu. PS5 Pro’nun ilk ay geliri, PlayStation 4 Pro’nun ilk ay gelirine kıyasla yüzde 50 daha yüksek olmasına rağmen, satılan birim sayısı yüzde 12 daha düşük kaldı.

    PS5 Pro’nun Avrupa ve Asya’daki performansı da dikkat çekici. Birleşik Krallık’ta Kasım ayında satılan konsolların yüzde 26’sını PS5 Pro oluştururken, Japonya’da bu oran yüzde 63’e kadar çıktı.

    Yüksek fiyat eleştirilere rağmen alıcı buluyor

    PS5 Pro’nun fiyat etiketi, önceki nesil PS4 Pro’nun 400 dolarlık çıkış fiyatının oldukça üzerinde. Konsolun sınırlı yenilikler sunması ve yüksek fiyatı, eleştirmenler ve oyuncular arasında karışık tepkilere yol açmıştı. Buna rağmen, Sony’nin satış stratejisi başarılı görünüyor. Şirketin başkanı Hiroki Totoki, PS5 Pro’nun özellikle "hardcore" oyunculara hitap ettiğini ve fiyatlandırmanın satışları olumsuz etkilemediğini belirtmişti. PS5 Pro’nun şu anki satış başarısına rağmen, uzun vadede ne kadar popüler olacağı belirsiz. Bu muhtemelen konsol için çıkacak yeni oyunlara bağlı.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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