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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek

    PlayStation 4 konsollarda telefondan oyun oynamaya imkan sağlayan özellik Remote Play, şimdiye kadar sadece Sony Xperia telefonlarda çalışıyordu. Özellik artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek
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    PlayStation 4 sistem yazılımına güncelleme yayınlayan Sony, versiyon 7.00 ile birlikte Remote Play’deki Xperia kısıtlamasını kaldırdı. Artık tüm Android kullanıcıları bu haftadan itibaren PlayStation 4’lerindeki oyunları telefonlarından oynayabilecek.

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    Android versiyon 5.0 ve üzeri çalıştıran tüm telefonlarda çalışacak Remote Play, 2014’ten bu yana sadece Xperia modellerinde çalışıyordu. Sony benzer şekilde bu yıl iOS desteğini de uygulamaya eklemişti, bu sebeple Android desteği her an gelecek diye bekleniyordu. 



    https://blog.us.playstation.com/2019/10/06/ps4-system-software-update-7-00-launches-this-week/ Yorum Yaz
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    WeDneS 3 gün
    Beklenem gün geldi
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    Rachsuchtig 3 gün
    Gayet sevindirici bir haber benim için. Yatarak oyun oynamak istiyordum yıllardır.
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    Ussuz 3 gün
    Güzel haber ama ps4üm yok :d
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    Lord Melkor 3 gün
    Bunun kötü yanı ağının uploadına bağlı olması. Yani aynı ağda offline oynanmıyor. Güzel yanıysa dışarda bile oynayabiliyor olman
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    MHEC 3 gün Lord Melkor
    Dışardan nasıl oynanıyor yav? Ps4 ile aynı wifi a bağlanmak gerekli.
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