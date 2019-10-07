PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek

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PlayStation 4 sistem yazılımına güncelleme yayınlayan Sony, versiyon 7.00 ile birlikte Remote Play’deki Xperia kısıtlamasını kaldırdı. Artık tüm Android kullanıcıları bu haftadan itibaren PlayStation 4’lerindeki oyunları telefonlarından oynayabilecek.

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Android versiyon 5.0 ve üzeri çalıştıran tüm telefonlarda çalışacak Remote Play, 2014’ten bu yana sadece Xperia modellerinde çalışıyordu. Sony benzer şekilde bu yıl iOS desteğini de uygulamaya eklemişti, bu sebeple Android desteği her an gelecek diye bekleniyordu.

https://blog.us.playstation.com/2019/10/06/ps4-system-software-update-7-00-launches-this-week/