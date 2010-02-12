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Puma Phone için geri sayım başladı: Son 4 gün

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Puma Phone için geri sayım başladı: Son 4 gün
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Ünlü giyim firması Puma'nın Sagem aracılığıyla cep telefonu sektörüne adım atacağına dair ilk iddialar kasım ayında ileri sürülmüştü. Bugün telefonun gizli çekilmiş fotoğrafı, bazı teknik özellikleri internete sızdırıldı. Bunların dışında resmi tanıtım için geri sayım başladı. Sitede tanıtıma son 4 gün kaldığı görünüyor.

Sagem tarafından üretilen Puma Phone'un söylenen özellikleri ise şu şekilde: GPS, görüntülü konuşma için ikinci kamera, pedometre, kronometre, dijital kamera, güneş paneli ve Puma'ya özel uygulamalar... Telefonun sergileneceği günü merakla bekliyoruz.

Siteyi görmek için tıklayın


http://www.unwiredview.com/2010/02/10/the-puma-phone-gets-pictured-will-be-launched-next-week/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+(Unwired+View) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
şu güneş enerji olayı iyiymiş
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Tolgá 9 yıl
önüne gelen phone çıkarıyor resimdeki gibi ise hiç çıkmasın
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Master KENOBI 9 yıl
DH phone ne zaman çıkacak. :)
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1mpossible 9 yıl
hahaha yok artık yakında nikephone adiphone gibi markalarda cıkar artık adiphone dikkatinizi cekerim :D
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ten_don 9 yıl
çok seviyorsan al sticker'ını yapıştır teline


saçmalık
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