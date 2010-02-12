Puma Phone için geri sayım başladı: Son 4 gün

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Ünlü giyim firması Puma'nın Sagem aracılığıyla cep telefonu sektörüne adım atacağına dair ilk iddialar kasım ayında ileri sürülmüştü. Bugün telefonun gizli çekilmiş fotoğrafı, bazı teknik özellikleri internete sızdırıldı. Bunların dışında resmi tanıtım için geri sayım başladı. Sitede tanıtıma son 4 gün kaldığı görünüyor.

Sagem tarafından üretilen Puma Phone'un söylenen özellikleri ise şu şekilde: GPS, görüntülü konuşma için ikinci kamera, pedometre, kronometre, dijital kamera, güneş paneli ve Puma'ya özel uygulamalar... Telefonun sergileneceği günü merakla bekliyoruz.

Siteyi görmek için tıklayın

http://www.unwiredview.com/2010/02/10/the-puma-phone-gets-pictured-will-be-launched-next-week/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+(Unwired+View)