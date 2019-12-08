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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı

    Pundi X ekibi son çıkardığı blok zinciri teknolojisi f(x)’i desteklemek için BOB adını verdiği bir akıllı telefon geliştirdi. BOB modeli modüler dış tasarımı ile de dikkat çekiyor.
    4 gün
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı
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    Blok zinciri teknolojilerinin son dönemde yükselmesi ile birlikte akıllı telefon pazarında da bir hareketlilik göze çarpıyor. HTC bu konuda iddialı akıllı telefonlar piyasaya sürerken Pundi X ekibi de trende katıldı.

    Önemli Pundi X hamlesi

    Pundi X kripto para projesi bilindiği üzere dünya çapında POS cihazlarında kripto para kullanımına odaklanmıştı. Pek çok noktada uyumlu POS cihazlarında NPXS para birimi başta olmak üzere destekli cüzdanlardaki kripto paralar ile alışveriş yapmak mümkün.

    Pundi X ekibi sonrasında NEM ekibi ile iş birliği yaparak NPXSXEM birimi piyasaya sürülmüş ve son olarak Function X kazılabilir birimini geliştirmişti. F(X) birimi blok zinciri üzerinde uygulama geliştirenlere ödül olarak dağıtılıyor ve f(x) OS blok zinciri sistemini kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    Pundi X ekibinin BOB adını verdiği akıllı telefon f(x) OS blok zinciri sistemini temel alıyor ve tam bir zincir çalıştırabiliyor. Kullanıcının verileri güvenli bir şekilde bu ağ üzerinde depolanıyor. İstenirse Android 9.0 ara yüzüne geçiş yapılıyor ve standart bir şekilde uygulamalar kullanılabiliyor.

    Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı
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    BOB akıllı telefon modeli 4.97 inçlik HD AMOLED ekran sunuyor. Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan cihaza 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/2.0 sensör yer alırken ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 3300mAh kapasiteli batarya kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.

    Telefonun diğer bir dikkat çekici tarafı ise modüler dış tasarım bileşenleri. Dış kaplama çıkarılarak farklı setler ile tasarım değiştirilebiliyor. Kutu içerisinde verilen set haricinde farklı setler de satışa sunulacak.

    BOB akıllı telefonu CES 2020 fuarında da yenilikçilik ödülünü alacak. Hali hazır da Pundi X ekibinin XWallet cüzdan uygulamasından 539$ karşılığında kripto paralar ile ön sipariş verilebiliyor.



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