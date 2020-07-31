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    Python yılın en popüler programlama dili oldu

    1990 yılında kullanıma sunulan Python programlama dili özellikle yapay zeka teknolojilerinin ve web programcılığının öne çıkması ile popülerlik kazanmaya başladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Program...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Python yılın en popüler programlama dili oldu
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    2000’li yılların özellikle programlama dilleri açısından çok bereketli olduğunu belirtmek gerek. Bugün çok çeşitli masa üstü ve mobil platform mevcut. Bunlara yönelik de sayısız türde uygulama yer alıyor. Çeşitlilik arttıkça haliyle kullanıcı ilgisi de artıyor.

    Python zirvede

    Java, PHP, ASP, C veya C# gibi kökleri çok gerilere giden diller yanında Swift veya React gibi çiçeği burnunda diller veya çatılar da mevcut. Kullanıcılar ihtiyaçlara veya ilgilerine göre bir veya birkaç programlama diline yönelebiliyor. Her dilin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtmek gerek.

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    IEEE Spectrum tarafından yılın ilk yarısı için yapılan araştırmaya göre Python dili en popüler programlama dili oldu. Farklı veri tabanlarından ve geliştiricilerden elde edilen puan tablosunda Python dili 100 puan almayı başardı.

    1990 yılından bu yana kullanılan Python dili son dönemde web geliştirme ve yapay zeka programcılığının önem kazanması ile popülerliğini arttırdı. Pek çok okulda kolaylığı sebebiyle programcılığa giriş için Python okutuluyor.

    Python yılın en popüler programlama dili oldu
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    Java dili 95.3 puanla ikinci sırada. 1995 yılında kullanıma sunulan Java özellikle Android tarafında yoğun ilgi görüyor. Google daha çok Kotlin’i tavsiye etse de geliştiriciler Java’dan vazgeçmiş değil. 1972 yılına kadar giden C dili ise üçüncü sırada. Bunların haricinde JS, Matlab, Swift gibi diller de ilk onda yer alıyor.

    Redmonk tarafından aylık yapılan listelemede ise JavaScript dili Temmuz ayının lideri oldu. Python bu listede ikinciliğe yükselirken Java ise üçüncülüğe geriledi. Redmonk da Python’un son dönemde oldukça büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.



    https://developer-tech.com/news/2020/jul/27/ieee-spectrum-python-top-programming-language-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün en beğenilen
    Java, PHP, ASP, C veya C# gibi kökleri çok gerilere giden diller yanında Swift veya React gibi çiçeği burnunda diller de mevcut.




    React bir programlama dili değil.
    Java, PHP, ASP, C veya C# gibi kökleri çok gerilere giden diller yanında Swift veya React gibi çiçeği burnunda diller de mevcut. Reac...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    1
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 13 sa. (düzenlendi)
    Yanlış!

    C/C++/C#/Objective C aynı özellikli diller ve hep bunları parçalayıp sunuyorlar. Sonra da Python en popüler :D Geçiniz
    Neden bunların toplamına bakılmaz hiç ? C++ PIC ve benzeri birçok gömülü sistemde de çok daha popüler olduğunu Ardunio nun da temel dilinin C++ olduğu bilmek lazım.

    Ayrıca Python genel olarak daha yavaş, bazı işlemlerde C den 100-200 kat daha yavaş.
    Onu popüler yapan Google ve YZ destekleri oldu. C++ de YZ çalışmak ise ayrı bir erdemdir.

    C++ Builder 10.4 Tek Geçerim !
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    CleanCoders (Fatih ) 1 gün
    Arduino nun bu listede yer almasına tek şaşıran kişi benmiyim.
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün CleanCoders
    Tövbe tövbe umarım bu bir mizahtır değilse durum çok vahim Arduino bir programlama dili değil bir devre kartı. arduino programları c++ ile yazılıyor.
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    vonderplanitz 16 sa. CleanCoders
    Arduino temelde AVR Assembly dilini kullanıyor ve Arduino IDE'de C++'tan AVR Assembly 'ye derleyen bir derleyici var, C++ syntax'ını kullansa da standart C++'de olmayan digitalWrite gibi Arduino ya özel fonksiyonlar vs kullandığı için programlama dili olarak olmasa da platfom olarak Arduino adında ayrı bir kategori açılabilir. Benzer durum Node.js için de var.
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    ti7800 (Temjin O.) 1 gün
    C# nasıl ilk 10 da yok anlamış değilim. Halbuki C# zor bir dil değil. Java 'dan daha iyi.
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 12 sa. ti7800
    MS bağımlılığından dolayı

    Net core 15-20 yıl önce açık kaynak olup Linux ve mac te çalışabilir olsaydı. Javayla eşdeğer olurdu veya geçerdi
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    kucukyenici 1 gün
    "Phyton yılan" en popüler... diye okuyan tek ben miyim?
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Bu programa dillerini en kolay hangisini öğrenebilirim?
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 1 gün
    Geleceğin dili valla. Syntax çok anlaşılır
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    from softwave 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu
    Şu an yapay zekaya aşırı bir yığılma + kolay syntax ve bol eğitici video ayrıca günceli yakalamasından dolayı
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün en beğenilen
    Java, PHP, ASP, C veya C# gibi kökleri çok gerilere giden diller yanında Swift veya React gibi çiçeği burnunda diller de mevcut.




    React bir programlama dili değil.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün Ulan Musk
    react kullanıcı arayüzleri geliştirebileceğiniz bir JavaScript kütüphanesi. sana sonuna kadar katılıyorum. bir editörün bunu bilmemesi dert değil ama bunca geçen zamana rağmen öğrenmemesi kendini geliştirmemesi büyük bir sorun.

    ayrıca spectrum.ieee.org/... burada 55 dilin 1 tanesi bile react değil r yi react sandı herhande garibim
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    xunlei (. ) 1 gün
    Türkiye de pek kullanılmasa da Dünyada çok tercih edilen bir dil.
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    Nike (Gökhan ******) 1 gün
    Python hesaplama, web ve yapay zeka için yoğun kullanılıyor.
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