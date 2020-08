Python yılın en popüler programlama dili oldu

Tam Boyutta Gör

2000’li yılların özellikle programlama dilleri açısından çok bereketli olduğunu belirtmek gerek. Bugün çok çeşitli masa üstü ve mobil platform mevcut. Bunlara yönelik de sayısız türde uygulama yer alıyor. Çeşitlilik arttıkça haliyle kullanıcı ilgisi de artıyor.

Python zirvede

Java, PHP, ASP, C veya C# gibi kökleri çok gerilere giden diller yanında Swift veya React gibi çiçeği burnunda diller veya çatılar da mevcut. Kullanıcılar ihtiyaçlara veya ilgilerine göre bir veya birkaç programlama diline yönelebiliyor. Her dilin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtmek gerek.

IEEE Spectrum tarafından yılın ilk yarısı için yapılan araştırmaya göre Python dili en popüler programlama dili oldu. Farklı veri tabanlarından ve geliştiricilerden elde edilen puan tablosunda Python dili 100 puan almayı başardı.

1990 yılından bu yana kullanılan Python dili son dönemde web geliştirme ve yapay zeka programcılığının önem kazanması ile popülerliğini arttırdı. Pek çok okulda kolaylığı sebebiyle programcılığa giriş için Python okutuluyor.

Java dili 95.3 puanla ikinci sırada. 1995 yılında kullanıma sunulan Java özellikle Android tarafında yoğun ilgi görüyor. Google daha çok Kotlin’i tavsiye etse de geliştiriciler Java’dan vazgeçmiş değil. 1972 yılına kadar giden C dili ise üçüncü sırada. Bunların haricinde JS, Matlab, Swift gibi diller de ilk onda yer alıyor.

Redmonk tarafından aylık yapılan listelemede ise JavaScript dili Temmuz ayının lideri oldu. Python bu listede ikinciliğe yükselirken Java ise üçüncülüğe geriledi. Redmonk da Python’un son dönemde oldukça büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

