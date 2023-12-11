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    QR kodlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz

    QR kodlar internet sitelerinden restoranlardaki menülere kadar gelmiş durumda. Ancak FTC, akıllıca yerleştirilmiş QR kodlar ile insanların dolandırılabileceği konusunda uyarıyor.
    QR kodlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) geçtiğimiz günlerde yayınladığı bloğunda QR kodlar konusunda toplumu uyarırken bu matris kodlarını taratırken dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Elbette bu uyarıların altında güvenlik ve gizlilik endişeleri bulunuyor. Kurum, kötü niyetli kişilerin QR kodları göze çarpmayan yerlere koyabileceğini ya da metin veya e-posta yoluyla göndererek sizi gafil avlayabileceklerinin altını çiziyor.

    QR kodları tararken dikkat

    Siber güvenlik şirketi Trellix, yalnızca bu yılın üçüncü çeyreğinde "60.000'den fazla QR kod saldırısı örneği" bulduğunu söylüyor. En popüler dolandırıcılıkların bordro ve İK personeli taklitçileri ile posta dolandırıcılıkların olduğunun altı çizildi. Dolandırıcılar QR kodları parkmetreler gibi alanlara yerleştirerek insanları sahte bir ödeme sitesine de yönlendiriyor.

    FTC, kötü bir kod tarafından mağdur edilmekten kaçınmak için, beklenmedik e-postaları görmezden gelmenizi öneriyor. Ayrıca, güvendiğiniz bir site olduğundan emin olmak için tarama yaparken ekranınızda görünen URL'yi kontrol etmeniz de faydalı olacaktır. Öte yandan, meşru bir QR kodu bile size bozuk ve anlamsız bir kısaltılmış web adresi gösterebilir, bu nedenle hangi siteyi ziyaret etmek istediğinizi biliyorsanız, doğrudan oraya gitmek en iyisidir.

    Uzmanlar ayrıca cihaz ve hesaplarınızın güvenliği için güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanımını tavsiye ediyor. Elbette bu öneriler dışında yapılacak şeyler de var. Örneğin bir QR kodu tarama uygulaması indirmeyin, Android ve iOS için yerleşik kamera uygulamaları zaten bunu yapıyor. Ancak en nihayetinde olay doğrudan kullanıcıda bitiyor. QR kodlar özelinde, eğer kodun doğruluğundan veya güvenilir olduğundan emin değilseniz onu taramamakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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