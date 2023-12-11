QR kodlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz

QR kodları tararken dikkat
Siber güvenlik şirketi Trellix, yalnızca bu yılın üçüncü çeyreğinde "60.000'den fazla QR kod saldırısı örneği" bulduğunu söylüyor. En popüler dolandırıcılıkların bordro ve İK personeli taklitçileri ile posta dolandırıcılıkların olduğunun altı çizildi. Dolandırıcılar QR kodları parkmetreler gibi alanlara yerleştirerek insanları sahte bir ödeme sitesine de yönlendiriyor.
FTC, kötü bir kod tarafından mağdur edilmekten kaçınmak için, beklenmedik e-postaları görmezden gelmenizi öneriyor. Ayrıca, güvendiğiniz bir site olduğundan emin olmak için tarama yaparken ekranınızda görünen URL'yi kontrol etmeniz de faydalı olacaktır. Öte yandan, meşru bir QR kodu bile size bozuk ve anlamsız bir kısaltılmış web adresi gösterebilir, bu nedenle hangi siteyi ziyaret etmek istediğinizi biliyorsanız, doğrudan oraya gitmek en iyisidir.
Uzmanlar ayrıca cihaz ve hesaplarınızın güvenliği için güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanımını tavsiye ediyor. Elbette bu öneriler dışında yapılacak şeyler de var. Örneğin bir QR kodu tarama uygulaması indirmeyin, Android ve iOS için yerleşik kamera uygulamaları zaten bunu yapıyor. Ancak en nihayetinde olay doğrudan kullanıcıda bitiyor. QR kodlar özelinde, eğer kodun doğruluğundan veya güvenilir olduğundan emin değilseniz onu taramamakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.