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Qtek 8500 (HTC STRTrK) ; Razr V3 kadar ince bir Smart Phone istermisiniz?

12 yıl
22,1b
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106
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Motorola, Razr V3 ile ince bir telefonun da kamera, büyük renkli ekran, Bluetooth gibi modern özelliklere sahip olabileceğini oldukça uzun bir süre önce kullanıcılara göstermişti. Firmanın akılcı tasarımı, o kadar büyük bir ilgi yarattı ki kullanıcılar, ileriki modellerde tasarım nasıl geliştirilebilirden daha çok, bu tip bir telefona hangi özellikler eklenebilir diye düşünmeye başaldılar.

Yabancı kaynaklı bir çok sitede kullanıcıların bu istekleri listeler halinde yayınlandı. Motorola Razr V3'ün gelecekteki versiyonlarında kullanıcıların görmek istedikleri özelliklerin en başlarında; Smart Phone işletim sistemi, daha yüksek çözünürlükte bir kamera, arttırılabilir hafıza, EDGE gibi hızlı data bağlantı olanakları, daha yüksek çözünürlükte ekran ve daha yüksek işlem gücü gibi gelişmeler yer alıyordu.

Motorola, belki yeni bir Razr V serisi telefonla bu isteklere cevap vermemiş olabilir fakat Pocket PC Phone ve Smart Phone üreticisi Qtek, boş durmamış ve kullanıcıların hayallarini süsleyen ince ve akıllı bir telefon tasarlamış.

Qtek 8500 (HTC STRTrK) ; Razr V3 kadar ince bir Smart Phone istermisiniz?
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Qtek 8500, neredeyse ikizi kadar benzediği Motorola Razr V3 gibi ince ve istiridye kapak tasarımlı bir kasada (98.5 x 51.4 x 15.8 mm 99 gram), Microsoft Mobile 5.0 işletim sistemi, TI OMAP 850 (200 MHz) işlemci, 64MB RAM, 64MB ROM, 1GB'a kadar arttırılabilir bellek, EDGE ile hızlı data bağlantısı, Bluetooth v1.2 kablosuz bağlantı teknolojisi, MP3 ve WMA dosyalarını dinlerken kullanılabilecek kısa yol tuşları, 1.3MP dijital kamera, 320x240 piksel 2.2" boyutlarında iç, 128x128 piksel 1.2" boyutlarında dış ekran, bilgisayar ile bağlantı için USB port gibi gelişmiş yazılımsal ve donanımsal özellikleri bir arada sunuyor.

Telefonun, siyah, pembe ve metalik gri olmak üzere 3 farklı renkte üretilen ön paneli ve batarya kapağı, alüminyumdan imal edilmiş. Kasanın geri kalan parçalarında ise plastik kullanılmış. Telefonun sağında, solunda ve ön panelinde toplam 4 takım tuş bulunmakta. Sesli komut sistemini aktif etme, kualklık sesini ayarlama ve kamerayı çalıştırma görevlerini üstlenmiş yan tuşların yanında kapakta da müzik dinlerken parçaları ileri geri atlatabileceğiniz ve durdurup tekrar başlatabileceğiniz kontrol tuşları konumlandırılmış. Telefon kapağı kapalıyken çalma listesiyle ilgili ayarlar yapılamıyor olsada, kolay erişilebilen kontrol tuşları bulunması telefona zarif bir MP3 çalar havası katıyor.

Qtek 8500 (HTC STRTrK) ; Razr V3 kadar ince bir Smart Phone istermisiniz?
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Quad-Band destekli olan Qtek 8500, GSM 850/900/1800/1900 MHz ve EDGE ağlarında çalışabilmekte. Bu güzel telefonun tek eksisi Wi-Fi desteğinin bulunmayışı. Kablosuz ağlara da dahil olup VoIP görüşmelerine olanak tanısaymış Qtek 8500, mutlaka edinilmesi gereken ürünler arasında yerini alırdı.

750mAh gücündeki Lityum iyon bataryası ile 100-150 saat bekleme 2.5 saat ile 5 saat arası konuşma süresi sunan Qtek 8500, bu boyutlardaki bir Smart Phone için batarya süresi bakımından oldukça başarılı. Yurtdışında "HTC STRTrk" olarakta satışta bulunan telefonu yaklaşık 600$ civarı bir bedel ödeyerek temin etmek mümkün.


http://www.qtekcorp.com/news.aspx?NewsID=92 Yorum Yaz
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mehmetdnc66 8 yıl
qtek 8500 cep telefonu vodafone hat kullanıyorum ama internet için gprs ayarları yapılı değil 0.facebooka bile giremiyorum nasıl yapacağım yardım dermisiniz
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DH Misafiri 8 yıl
bende QTEK 8500 kullanıcısıyım arkadaşlar şöyle anlatim tlf la internete girdiğim zaman video indiriyorum ama ses var görüntü yok bu bir youtube ye direk giriş yapmak istiyorum ve tlf un yapmam gereken kesin ayarları bana anlatır yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler!!!
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voxah 8 yıl
Bu telefonun ekran parlaklığı nasıl azaltılabilir?
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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadaşlar bende de bu telden var (qtek8500) ve bıkaç sorunla karsılaştım yanı işin içinden çıkamadım, 1. harıcı hafıza kartı taktım ama ama onu bulamıyorum yanı ıcındekı resli.video vs... telefonda gozukmuo, 2. bluetootht ile başka telden kendime bişi gönderemiom telefonda ışınla falan var ama her neyse anırım siz ne demek ıstedıgımı anlamışsınızdır yardımcı olursanız sewınırım.
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Garmin&İriver 9 yıl
Arkadaşlar merhaba;
cihazıma yeni rom güncellemesi yaparken sorun oldu ve şuan cihazım açılmıyor.HTC yazısı ekranda kalıyor. Bu durumda yapılacak bir yontem varmıdır yoksa cihaz çöpemi gidecek
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baranut1 12 yıl
bana yardım edebilirmisinizz yazılarını okuduktan sonra cihazı aldım fakat excell word sayfalarını oluşturamıyor sunuz sadece okuyucu edit yapabileceğim yada yeni sayfalar tablolar oluşturabileceğim programlarla yenileyebilir miyim.wiless eklenebiliniyor mu?teşekkürler....
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selim d 12 yıl
haberi okurken v3i ile kıyaslıyordum.alternatif olarak düşünebilir diyordum.tam bu sırada smartphone işletim sistemi oldunu okudum.
bence alternatif değil bu bir şeçenektir.
şimdiden almayı düşünüyorum.
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ugur67 12 yıl
tasarımını guzel yapmıslar...
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