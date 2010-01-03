Quake ve Doom, Palm Pre'ye port edildi

Tam Boyutta Gör

Kimilerince akıllı telefonlar için geliştirilmiş en iyi platform olarak gösterilen webOS'un geliştirime çalışmaları Palm tarafından sürdürülüyor. Uygulama kataloğundaki yazılım sayısı 1000'e ulaşan işletim sistemine SDL (Simple Directmedia Layer) olarak tanımlanan yeni bir kütüphane ekleyen Palm, uygulama geliştiricilerine düşük seviyeli donanım erişimi sağlayarak ihtiyaç duyulan uygulamalarda 3D hızlandırma desteğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Palm tarafından webOS 1.3.5'e eklenen SDL kütüphanesi ile daha şimdiden bir dönemin popüler oyunları Pre'ye port edilmiş durumda.Günümüzde tutkunları tarafından hâlâ oynanan Doom ve Quake oyunları Palm platformuna port edildi ve Pre gibi webOS tabanlı telefonlarda oynanabilecekleri belirtildi. Doom'un klavye de dahil olmak üzere tam fonksiyonel çalıştığı, Quake içinse geliştiricisinin bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu açıklandı.

webOS platformu için hazırlanan 3D hızlandırmalı uygulamaların CES fuarında gün ışığına çıkması bekleniyor.

Not: Videolar Youtube üzerinden yayımlanmaktadır.