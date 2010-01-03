Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Quake ve Doom, Palm Pre'ye port edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Quake ve Doom, Palm Pre'ye port edildi
Tam Boyutta Gör

Kimilerince akıllı telefonlar için geliştirilmiş en iyi platform olarak gösterilen webOS'un geliştirime çalışmaları Palm tarafından sürdürülüyor. Uygulama kataloğundaki yazılım sayısı 1000'e ulaşan işletim sistemine SDL (Simple Directmedia Layer) olarak tanımlanan yeni bir kütüphane ekleyen Palm, uygulama geliştiricilerine düşük seviyeli donanım erişimi sağlayarak ihtiyaç duyulan uygulamalarda 3D hızlandırma desteğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Palm tarafından webOS 1.3.5'e eklenen SDL kütüphanesi ile daha şimdiden bir dönemin popüler oyunları Pre'ye port edilmiş durumda.Günümüzde tutkunları tarafından hâlâ oynanan Doom ve Quake oyunları Palm platformuna port edildi ve Pre gibi webOS tabanlı telefonlarda oynanabilecekleri belirtildi. Doom'un klavye de dahil olmak üzere tam fonksiyonel çalıştığı, Quake içinse geliştiricisinin bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu açıklandı.

webOS platformu için hazırlanan 3D hızlandırmalı uygulamaların CES fuarında gün ışığına çıkması bekleniyor.

Not: Videolar Youtube üzerinden yayımlanmaktadır.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 9 yıl
bu oyunu benim w810i im de çalıştırıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
o ekranda bu tür oyun oynanır mı yahu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli
DonanımHaber
Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim