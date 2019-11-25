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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı

    Mobil modem pazarından çekilen Intel sürpriz bir kararla farklı bir şekilde pazara dönüyor. MediaTek üzerinden 5G modem üretimi yapacak olan firma dizüstü pazarında pay arayacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı

    Çalkantılarla geçen Apple ortaklığı sonrasında mahkeme kararıyla yerini Qualcomm’a bırakan Intel, modem geliştirme birimini Apple’a satmak zorunda kalmıştı. Şimdi 5G savaşlarına yeniden başlıyor.

    Bu kez dizüstü pazarında

    Bir duyuru yapan Intel, Tayvanlı MediaTek ile bir ortaklık yaparak bilgisayar sistemleri için yeni nesil 5G yongaları geliştireceğini duyurdu. Intel bu ortaklıkta 5G yonga spesifikasyonlarını belirleyecek. MediaTek ise bu spesifikasyonlar üzerinde yonga tasarımını ve dağıtımını yapacak. Intel yazılım, dağıtım ve tasarım konusunda ortağına destek verecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    Dizüstü bilgisayar sistemlerinde henüz 5G desteği yok ancak ARM tabanlı sistemler geliştiren Qualcomm kısa süre içerisinde ilk ürünleri piyasaya sunacak. Intel ve MediaTek ortaklığı önemli bir rakip olmayı istiyor.

    Modem birimini satmış olsa da Intel halen WiFi kartları konusunda lider durumda. MediaTek ile olan ortaklığı da bu devre kartları odağında ilerleyecek. Ayrıca Fibocom firması da bu çözümü M.2 formatında kurumsal pazara açacak, operatör ve düzenleyici kurum desteği sağlayacak.

    Intel ve MediaTek ortaklığının ilk ürünü 2021 yılı başlarında piyasada olacak. Dell ve HP’nin programda yer aldığı ve ilk 5G uyumlu dizüstü modellerini piyasaya süreceği ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/261471/intel-and-mediatek-partner-to-deliver-5g-on-the-pc Yorum Yaz
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