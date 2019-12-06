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    Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu

    Qualcomm, piyasaya yeni sürülen Snapdragon chipsetlerini, genişletilmiş gerçeklik platformunda kullanacak ve Snapdragon XR2 platformunda 5G'yi kullanarak bir ilke imza atmış olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu
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    Qualcomm yeni bir genişletilmiş gerçeklik platformu Snapdragon XR2'yi duyurdu ve Pokémon Go'nun yaratıcısı olan Niantic ile çalışacağını söyledi. Qualcomm Snapdragon XR2 platformu, önceki XR1 platformunun bir takipçisi gibi görünse de daha genel kullanıma uygun olan XR1 platformu piyasada aktif olarak duracak. Snapdragon XR2, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik donanımları için özel olarak tasarlanacak gözlüklerde 5G bağlantısı ve ses tabanlı etkileşim gibi önemli özellikleri destekliyor olacak.

    Ayrıca Bkz. "Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!"

    Qualcomm, XR2'nin, göz başına 3000 x 3000  gibi yüksek bir çözünürlük, 90 Hz'ye kadar yenileme hızı, 8K ve 60 fps'ye kadar 360 derecelik video desteği, derinlik algılama gibi özelleriklerini piyasadaki rakipleriyle kıyaslayınca kendi platformlarının önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. 

    Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu
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    Snapdragon XR2, yedi farklı kamera entegrasyonunu desteklerken aynı zamanda bir yerdeki 26 farklı noktayı izleyebilen özel bir görüntü işleme teknolojisini de destekleyecek. 



    https://www.theverge.com/2019/12/5/20997493/niantic-qualcomm-xr2-ar-glasses Yorum Yaz
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