Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu

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Qualcomm yeni bir genişletilmiş gerçeklik platformu Snapdragon XR2'yi duyurdu ve Pokémon Go'nun yaratıcısı olan Niantic ile çalışacağını söyledi. Qualcomm Snapdragon XR2 platformu, önceki XR1 platformunun bir takipçisi gibi görünse de daha genel kullanıma uygun olan XR1 platformu piyasada aktif olarak duracak. Snapdragon XR2, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik donanımları için özel olarak tasarlanacak gözlüklerde 5G bağlantısı ve ses tabanlı etkileşim gibi önemli özellikleri destekliyor olacak.

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Qualcomm, XR2'nin, göz başına 3000 x 3000 gibi yüksek bir çözünürlük, 90 Hz'ye kadar yenileme hızı, 8K ve 60 fps'ye kadar 360 derecelik video desteği, derinlik algılama gibi özelleriklerini piyasadaki rakipleriyle kıyaslayınca kendi platformlarının önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Tam Boyutta Gör

Snapdragon XR2, yedi farklı kamera entegrasyonunu desteklerken aynı zamanda bir yerdeki 26 farklı noktayı izleyebilen özel bir görüntü işleme teknolojisini de destekleyecek.

https://www.theverge.com/2019/12/5/20997493/niantic-qualcomm-xr2-ar-glasses