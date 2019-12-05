Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

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Katlanabilir telefonlar akıllı telefonların geleceği gibi gözüküyor ve birçok telefon üreticisi bu yeni sektör için atılımlar yapıyor. Katlanabilir telefon piyasasındaki en garip atılım, Fold 1 adı verilen katlanabilir bir telefonla sektöre giren Escobar Inc.'den geliyor. Sektördeki telefonların yüksek ücretlerine rağmen 350 dolar gibi çok daha düşük bir fiyatla satışa sunulan telefonun kaç tane satacağı ise büyük bir merak konusu.

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Pablo Escobar tarafından kurulan şirketin şu anki CEO'su Pablo'nun erkek kardeşi Roberto Escobar, dünyanın en iyi akıllı telefonu dediği Fold 1 ile alakalı yaptığı açıklamada; "Bir çok kişiye Apple'ı yeneceğimi ve bunun için telefon üreteceğimi söylemiştim. Mağazalarda Samsung ve diğerleri tarafından binlerce dolara satılan telefonlar yerine müşterilere yalnızca 350 dolara katlanabilen telefonlar satabilmek için parekendicileri ve diğer aracıları kullanmayacağız. Hedef, Apple'ı yenmek. "diyor.

Escobar Fold 1 teknik özellikleri

7.8 inç esnek AMOLED ekran

inç esnek ekran 1920 x 1444 çözünürlük

çözünürlük 6 / 8 GB RAM

RAM 128 / 512 GB depolama

depolama Qualcomm Snapdragon 855 chipset

chipset 16 MP birincil, 20 MP ikincil kamera

birincil, ikincil kamera Android 9.0 işletim sistemi

işletim sistemi 4000 mAh batarya

https://www.digit.in/news/general/pablo-escobars-brother-launches-escobar-fold-1-foldable-phone-starting-at-rs-25000-51289.html