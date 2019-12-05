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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

    Kolombiyalı uyuşturucu kralı Pablo Escobar'ın erkek kardeşinin CEO'su olduğu Escobar Inc. şirketi Fold 1 adını verdiği katlanabilir bir telefon üretti. Telefonun başlangıç fiyatı 350 dolar
    1 hf.
    8,6b
    1
    29
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!
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    Katlanabilir telefonlar akıllı telefonların geleceği gibi gözüküyor ve birçok telefon üreticisi bu yeni sektör için atılımlar yapıyor. Katlanabilir telefon piyasasındaki en garip atılım, Fold 1 adı verilen katlanabilir bir telefonla sektöre giren Escobar Inc.'den geliyor. Sektördeki telefonların yüksek ücretlerine rağmen 350 dolar gibi çok daha düşük bir fiyatla satışa sunulan telefonun kaç tane satacağı ise büyük bir merak konusu.

    Ayrıca Bkz. "Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı"

    Pablo Escobar tarafından kurulan şirketin şu anki CEO'su Pablo'nun erkek kardeşi Roberto Escobar, dünyanın en iyi akıllı telefonu dediği Fold 1 ile alakalı yaptığı açıklamada; "Bir çok kişiye Apple'ı yeneceğimi ve bunun için telefon üreteceğimi söylemiştim. Mağazalarda Samsung ve diğerleri tarafından binlerce dolara satılan telefonlar yerine müşterilere yalnızca 350 dolara katlanabilen telefonlar satabilmek için parekendicileri ve diğer aracıları kullanmayacağız. Hedef, Apple'ı yenmek. "diyor.

    Escobar Fold 1 teknik özellikleri

     

    • 7.8 inç esnek AMOLED ekran
    • 1920 x 1444 çözünürlük
    • 6 / 8 GB RAM
    • 128 / 512 GB depolama 
    • Qualcomm Snapdragon 855 chipset
    • 16 MP birincil, 20 MP ikincil kamera
    • Android 9.0 işletim sistemi
    • 4000 mAh batarya


    https://www.digit.in/news/general/pablo-escobars-brother-launches-escobar-fold-1-foldable-phone-starting-at-rs-25000-51289.html Yorum Yaz
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    alaz1903 1 hf. en beğenilen
    Haberi okuyunca bir an için Nisan ayına girdik sandım.
    Muhtemel bir müşteri hizmetleri ile memnuniyetsiz müşteri diyalogu:

    Müşteri: Kardeşim ne biçim telefon bu, "Katlanır telefon" dediniz katlanmayı bırak açılmıyor bile. Tüketici hakem heyetine vericem sizi, sürüm sürüm süründürücem!
    Müşteri temsilcisi: Siz bulunduğunuz konumdan ayrılmayın efendim. Size yardımcı olmak ve sorunu çözmek üzere hemen bir teknik servis elemanımızı yolluyoruz.
    Müşteri: İnanın hiç gerek yok. Farkettim ki ben yanlış tutuyormuşum telefonu. Şu an sorun çözüldü.
    Müşteri temsilcisi: Buna sevindim efendim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey va...
    Müşteri: Dııt dıt dıt dıt .....

    Haberi okuyunca bir an için Nisan ayına girdik sandım. Muhtemel bir müşteri hizmetleri ile memnuniyetsiz müşteri diyalogu: Müşteri: Karde...
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    Yanıtla +43
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    Hunter_C 6 gün
    Adam anladı tabi teknolojinin uyuşturucudan daha çok bağımlılık yapacağını.
    Yanıtla +36
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    muratkaya 6 gün
    Otu araya koyup katlıyorsun.
    Yanıtla +33
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    emirspirli 3 gün wert1903
    Kısaca yanlış yerde. Sen uzuncasını yazmışın
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    Eeltorm 4 gün
    Çöp
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    wert1903 5 gün
    uyuşturucu parasını aklıyor olabilirler, yani kısaca devletin gözünde haram parayı helal paraya çeviriyorlar :D
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    OverClocK1ng 6 gün
    Düz telefonlara telefon tipi olara BAR phone deniliyor. Bu katlanabildiğine göre EscoBAR yerine EscoFOLD Phone denilse yerinde olur...
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    OverClocK1ng 6 gün
    Şekline bakınca "Katlanabilir" değil de, daha çok "Kıvrılabilir" olarak nitelendirebilirim..
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    por favor 6 gün
    Pablo'cum. Bu işler seni aşar.
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    interwap 6 gün
    Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!


    Bence üretmemiştir. Üreten Çinlilerdir.
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    kayamtky 6 gün
    Adam ölmeden önce kardeşine cukkalatmış paraları.
    Kaynak haram para da olsa, kardeşi en azından doğru yolu görmüş.
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    multeci 6 gün
    kara para nasıl aklanır.
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