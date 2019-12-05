Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

Katlanabilir telefonlar akıllı telefonların geleceği gibi gözüküyor ve birçok telefon üreticisi bu yeni sektör için atılımlar yapıyor. Katlanabilir telefon piyasasındaki en garip atılım, Fold 1 adı verilen katlanabilir bir telefonla sektöre giren Escobar Inc.'den geliyor. Sektördeki telefonların yüksek ücretlerine rağmen 350 dolar gibi çok daha düşük bir fiyatla satışa sunulan telefonun kaç tane satacağı ise büyük bir merak konusu.
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Pablo Escobar tarafından kurulan şirketin şu anki CEO'su Pablo'nun erkek kardeşi Roberto Escobar, dünyanın en iyi akıllı telefonu dediği Fold 1 ile alakalı yaptığı açıklamada; "Bir çok kişiye Apple'ı yeneceğimi ve bunun için telefon üreteceğimi söylemiştim. Mağazalarda Samsung ve diğerleri tarafından binlerce dolara satılan telefonlar yerine müşterilere yalnızca 350 dolara katlanabilen telefonlar satabilmek için parekendicileri ve diğer aracıları kullanmayacağız. Hedef, Apple'ı yenmek. "diyor.
Escobar Fold 1 teknik özellikleri
- 7.8 inç esnek AMOLED ekran
- 1920 x 1444 çözünürlük
- 6 / 8 GB RAM
- 128 / 512 GB depolama
- Qualcomm Snapdragon 855 chipset
- 16 MP birincil, 20 MP ikincil kamera
- Android 9.0 işletim sistemi
- 4000 mAh batarya
https://www.digit.in/news/general/pablo-escobars-brother-launches-escobar-fold-1-foldable-phone-starting-at-rs-25000-51289.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Muhtemel bir müşteri hizmetleri ile memnuniyetsiz müşteri diyalogu:
Müşteri: Kardeşim ne biçim telefon bu, "Katlanır telefon" dediniz katlanmayı bırak açılmıyor bile. Tüketici hakem heyetine vericem sizi, sürüm sürüm süründürücem!
Müşteri temsilcisi: Siz bulunduğunuz konumdan ayrılmayın efendim. Size yardımcı olmak ve sorunu çözmek üzere hemen bir teknik servis elemanımızı yolluyoruz.
Müşteri: İnanın hiç gerek yok. Farkettim ki ben yanlış tutuyormuşum telefonu. Şu an sorun çözüldü.
Müşteri temsilcisi: Buna sevindim efendim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey va...
Müşteri: Dııt dıt dıt dıt .....