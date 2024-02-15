Samsung, XR gözlüğü geliştirmek için özel bir ekip kurdu

Samsung’un ilk XR gözlüğünün geliştirilmesine odaklanacak Immersive Team adından yeni bir ekip kurduğu söyleniyor. Bu ekip, akıllı telefonlar üreten Samsung MX bölümünün altında. Başlangıçta bu ekipte birkaç kişi bulunurken, yakın zamanda 100’e çıktığı ve Samsung’un XR başlığın geliştirilme sürecini hızlandırmak için ekibi daha da büyüteceği bildiriliyor. Teknoloji geliştirme, pazarlama ve planlama dahil çeşitli departmanlardan uzmanların bu ekibi dahil edildiği iddia ediliyor.
Samsung, ilk XR gözlüğünü 2024 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 katlanır telefonlarıyla birlikte tanıtmayı ve bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki, Samsung XR gözlükten beklentiler neler, özellikleri nasıl olacak?
Samsung XR gözlük (beklenen özellikler)
Çeşitli raporlara göre, Samsung XR gözlüğünde 3500 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.03 OLEDoS ekran kullanacak. Bu mikro ekran, Samsung Display’in sahibi olduğu eMagin şirketi tarafından geliştirilmiş bir ekran ve CES 2024’te de sergilendi. Her göz için 4.3K çözünürlüğünde, 90fps hızda çalışan ekran kullanılacak. Genişletilmiş gözlük muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon XR2+ işlemcisini kullanacak. Gözlük, Google’ın karma gerçeklik gözlükleri için özelleştirilmiş Android sürümü üzerinde çalışacak. Başlığın ayrıca 12ms gecikme yaşatan tam renkli geçiş için bir grup kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Düşük tepki süresi, WiFi 7 bağlantısı, güçlü GPU ve NPU, Qualcomm’un yeni nesil ISP’sine sahip olması bekleniyor. Son olarak, Apple Vision Pro’dan daha düşük fiyatta satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.