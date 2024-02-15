Samsung, XR gözlüğü geliştirmek için özel bir ekip kurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 tanıtım etkinliğinde Qualcomm ve Google ile işbirliği içinde XR cihazı geliştirdiklerini açıklamıştı. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi resmî olarak açıklanmazken, Samsung’un XR gözlüğü 2023 sonlarında piyasaya süreceği söylendi ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi, markanın ilk XR başlığının geliştirilmesine ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

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Samsung’un ilk XR gözlüğünün geliştirilmesine odaklanacak Immersive Team adından yeni bir ekip kurduğu söyleniyor. Bu ekip, akıllı telefonlar üreten Samsung MX bölümünün altında. Başlangıçta bu ekipte birkaç kişi bulunurken, yakın zamanda 100’e çıktığı ve Samsung’un XR başlığın geliştirilme sürecini hızlandırmak için ekibi daha da büyüteceği bildiriliyor. Teknoloji geliştirme, pazarlama ve planlama dahil çeşitli departmanlardan uzmanların bu ekibi dahil edildiği iddia ediliyor.

Samsung, ilk XR gözlüğünü 2024 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 katlanır telefonlarıyla birlikte tanıtmayı ve bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki, Samsung XR gözlükten beklentiler neler, özellikleri nasıl olacak?

Samsung XR gözlük (beklenen özellikler)

Çeşitli raporlara göre, Samsung XR gözlüğünde 3500 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.03 OLEDoS ekran kullanacak. Bu mikro ekran, Samsung Display’in sahibi olduğu eMagin şirketi tarafından geliştirilmiş bir ekran ve CES 2024’te de sergilendi. Her göz için 4.3K çözünürlüğünde, 90fps hızda çalışan ekran kullanılacak. Genişletilmiş gözlük muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon XR2+ işlemcisini kullanacak. Gözlük, Google’ın karma gerçeklik gözlükleri için özelleştirilmiş Android sürümü üzerinde çalışacak. Başlığın ayrıca 12ms gecikme yaşatan tam renkli geçiş için bir grup kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Düşük tepki süresi, WiFi 7 bağlantısı, güçlü GPU ve NPU, Qualcomm’un yeni nesil ISP’sine sahip olması bekleniyor. Son olarak, Apple Vision Pro’dan daha düşük fiyatta satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung, XR gözlüğü geliştirmek için özel bir ekip kurdu