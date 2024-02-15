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    Anlık Bildirim

    Samsung, XR gözlüğü geliştirmek için özel bir ekip kurdu

    Samsung'un XR gözlük için Google ve Qualcomm ile birlikte çalıştığı zaten biliniyor. Yeni bir rapor, Samsung'un XR gözlüğü geliştirmek için ayrı bir ekip kurduğunu söylüyor.
    samsung xr gözlük özel ayrı ekip Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 tanıtım etkinliğinde Qualcomm ve Google ile işbirliği içinde XR cihazı geliştirdiklerini açıklamıştı. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi resmî olarak açıklanmazken, Samsung’un XR gözlüğü 2023 sonlarında piyasaya süreceği söylendi ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi, markanın ilk XR başlığının geliştirilmesine ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

    Samsung’un ilk XR gözlüğünün geliştirilmesine odaklanacak Immersive Team adından yeni bir ekip kurduğu söyleniyor. Bu ekip, akıllı telefonlar üreten Samsung MX bölümünün altında. Başlangıçta bu ekipte birkaç kişi bulunurken, yakın zamanda 100’e çıktığı ve Samsung’un XR başlığın geliştirilme sürecini hızlandırmak için ekibi daha da büyüteceği bildiriliyor. Teknoloji geliştirme, pazarlama ve planlama dahil çeşitli departmanlardan uzmanların bu ekibi dahil edildiği iddia ediliyor.

    Samsung, ilk XR gözlüğünü 2024 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 katlanır telefonlarıyla birlikte tanıtmayı ve bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki, Samsung XR gözlükten beklentiler neler, özellikleri nasıl olacak?

    Samsung XR gözlük (beklenen özellikler)

    Çeşitli raporlara göre, Samsung XR gözlüğünde 3500 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.03 OLEDoS ekran kullanacak. Bu mikro ekran, Samsung Display’in sahibi olduğu eMagin şirketi tarafından geliştirilmiş bir ekran ve CES 2024’te de sergilendi. Her göz için 4.3K çözünürlüğünde, 90fps hızda çalışan ekran kullanılacak. Genişletilmiş gözlük muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon XR2+ işlemcisini kullanacak. Gözlük, Google’ın karma gerçeklik gözlükleri için özelleştirilmiş Android sürümü üzerinde çalışacak. Başlığın ayrıca 12ms gecikme yaşatan tam renkli geçiş için bir grup kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Düşük tepki süresi, WiFi 7 bağlantısı, güçlü GPU ve NPU, Qualcomm’un yeni nesil ISP’sine sahip olması bekleniyor. Son olarak, Apple Vision Pro’dan daha düşük fiyatta satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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