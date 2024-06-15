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    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S10 serisi MediaTek işlemci ile gelebilir

    Android tablet pazarının lideri olan Samsung, Galaxy Tab S10 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen seri, MediaTek işlemciden güç alabilir.
    Galaxy Tab S9 ailesi Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S ve Galaxy Tab A serisi ile Android tablet pazarının lideri konumuna gelen Samsung, geçtiğimiz yıllarda iPad Pro ile rekabet edecek birçok cihaz çıkardı. Bu yıl tanıtacağı Galaxy Tab S serisi ile Apple’a karşı rekabetini güçlendirmek isteyen firma, daha önce görmediğimiz bir hamle yapabilir.

    Samsung ve MediaTek anlaşması yolda

    Samsung’un yeni tablet serisine yerleştireceği Galaxy Tab S10+, Geekbench veri tabanında görüntülendi. SM-X828U model numarasına sahip olan cihazın ABD versiyonu, MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisine sahip. Hatırlayacak olursanız Samsung, üst seviye tabletlerinde şimdiye kadar hep Exynos veya Snapdragon işlemcilerine yer vermişti. Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, Qualcomm’un zamları karşısında MediaTek ile görüşmeye başlamış. İşlemcinin yanı sıra Galaxy Tab S10+, 12GB RAM’e sahip ve Android 14 işletim sistemi ile test ediliyor.

    Galaxy Tab S10+ Geekbench Tam Boyutta Gör
    MediaTek özellikle Avrupa ve ABD’de daha az kullanılan bir seçenek olsa da TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilen Dimensity 9300+, GPU ve CPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’e benzer bir performans sunuyor. Ayrıca yonga seti, NPU ve 5G modem tarafında da iddialı özelliklere sahip. Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinden oluşacak yeni Tab S serisi muhtemelen Galaxy S25 ailesi ile birlikte tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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