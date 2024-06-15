Galaxy Tab S10 serisi MediaTek işlemci ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S ve Galaxy Tab A serisi ile Android tablet pazarının lideri konumuna gelen Samsung, geçtiğimiz yıllarda iPad Pro ile rekabet edecek birçok cihaz çıkardı. Bu yıl tanıtacağı Galaxy Tab S serisi ile Apple’a karşı rekabetini güçlendirmek isteyen firma, daha önce görmediğimiz bir hamle yapabilir.

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Samsung ve MediaTek anlaşması yolda

Samsung’un yeni tablet serisine yerleştireceği Galaxy Tab S10+, Geekbench veri tabanında görüntülendi. SM-X828U model numarasına sahip olan cihazın ABD versiyonu, MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisine sahip. Hatırlayacak olursanız Samsung, üst seviye tabletlerinde şimdiye kadar hep Exynos veya Snapdragon işlemcilerine yer vermişti. Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, Qualcomm’un zamları karşısında MediaTek ile görüşmeye başlamış. İşlemcinin yanı sıra Galaxy Tab S10+, 12GB RAM’e sahip ve Android 14 işletim sistemi ile test ediliyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek özellikle Avrupa ve ABD’de daha az kullanılan bir seçenek olsa da TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilen Dimensity 9300+, GPU ve CPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’e benzer bir performans sunuyor. Ayrıca yonga seti, NPU ve 5G modem tarafında da iddialı özelliklere sahip. Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinden oluşacak yeni Tab S serisi muhtemelen Galaxy S25 ailesi ile birlikte tanıtılacak.

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Galaxy Tab S10 Plus Geekbench'te görüntülendi