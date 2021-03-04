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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak

    Apple'ın yeni gizlilik politikalarını değerlendiren Twitter CFO'su Ned Segal, IDFA konusunda endişeli olmadıklarını aksine yeni güncellemenin adil bir rekabet ortamı yaratacağını söyledi.
    04 Mart 2021, 23:30 (3 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak
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    Twitter CFO'su Ned Segal, kullanıcı gizliliğini korumak ve reklam takibini sınırlandırmak için iOS 14.5 ile yapılacak değişikliklerin küçük şirketler üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söyleyerek kendilerinin bu konuda endişe duymadıklarını belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek"

    Twitter'ın içi rahat

    Uygulamaların kullanıcıları izlemeden önce açıkça izin istemesini gerektiren Reklamverenler için Tanımlayıcı(IDFA) etiketinde yapılan önemli bir değişikliğe Facebook dahil bazı şirketler, reklam gelirine zarar vereceğini söyleyerek karşı çıktı. Bu durumla alakalı konuşan Twitter CFO'su Ned Segal, Twitter tarafından toplanan verilerin çoğunun bir cihaz kimliğine bağlı olmadığını bu yüzden gelirlerinde büyük kayıplar yaşamayacaklarını belirtti.

    Segal, bu değişiklik ile küçük şirketlerin, daha büyük şirketlerle eşit şartlar altında yarışa devam etmesini sağlayacağını belirterek sektörün bu durumdan olumlu etkileneceğini savunuyor.

    Segal ayrıca Twitter'ın  IDFA konusunda aceleci olmak istemediğini söyledi ve şirketin, kullanıcılardan iOS'ta izleme seçeneğini etkinleştirmelerini istemeden önce bir süre bekleyeceklerini belirtti.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/03/twitter-cfo-says-ios-14-privacy-changes-could-level-the-playing-field
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tum insani erdemlere sahip, bizim icin neyin dogru, neyin yanlis oldugunu kat’i surette bilen twitter’in ceo’su konusmus..
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