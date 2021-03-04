Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak

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Twitter CFO'su Ned Segal, kullanıcı gizliliğini korumak ve reklam takibini sınırlandırmak için iOS 14.5 ile yapılacak değişikliklerin küçük şirketler üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söyleyerek kendilerinin bu konuda endişe duymadıklarını belirtti.

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Uygulamaların kullanıcıları izlemeden önce açıkça izin istemesini gerektiren Reklamverenler için Tanımlayıcı(IDFA) etiketinde yapılan önemli bir değişikliğe Facebook dahil bazı şirketler, reklam gelirine zarar vereceğini söyleyerek karşı çıktı. Bu durumla alakalı konuşan Twitter CFO'su Ned Segal, Twitter tarafından toplanan verilerin çoğunun bir cihaz kimliğine bağlı olmadığını bu yüzden gelirlerinde büyük kayıplar yaşamayacaklarını belirtti.

Segal, bu değişiklik ile küçük şirketlerin, daha büyük şirketlerle eşit şartlar altında yarışa devam etmesini sağlayacağını belirterek sektörün bu durumdan olumlu etkileneceğini savunuyor.

Segal ayrıca Twitter'ın IDFA konusunda aceleci olmak istemediğini söyledi ve şirketin, kullanıcılardan iOS'ta izleme seçeneğini etkinleştirmelerini istemeden önce bir süre bekleyeceklerini belirtti.

https://appleinsider.com/articles/21/03/03/twitter-cfo-says-ios-14-privacy-changes-could-level-the-playing-field

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