Qualcomm ve Fresscale'den netbook'lara rakip geliyor; Smartbook

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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve devam eden ekonomik kriz rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşacağı ön görülen netbook pazarına rakip geliyor. Intel öncülüğünde oluşturulan ve dizüstü bilgisayarlara kıyasla taşınabilirliği daha yüksek, pil ömrü daha uzun maliyet odaklı mini-bilgisayarlardan oluşan netbook segmentine Qualcomm ve Freescale rakip olmaya hazırlanıyor. Her iki firma da Smartbook adını verdikleri, netbook'lara kıyasla ciddi avantalara sahip olduğu iddia edilen yeni bir mobil sistem formu hazırlıyorlar.

Bilindiği üzere hem Qualcomm ve hem de Freescale, ARM mimarisini temel alan işlemciler hazırlıyorlar. Başta akıllı telefonlar olmak üzere, mobil sistemlere yönelik işlemci pazarında etkin rol oynayan her iki firmanın da Smartbook isimli yeni taşınabilir sistem formuyla Intel tabanlı netbook'lara rakip olmaya hazırlanıyorlar. Özellikle Toshiba'nın TG-01 kod adlı akıllı telefonuyla birlikte son dönemde sık sık gündeme gelen Qualcomm Snapdragon veya Freescale i.MX51 işlemcileri Smartbook'lara güç verecek.

Qualcomm veya Freescale platformuyla hazırlanacak Smartbook'ların, günümüz netbook'larına kıyasla daha yüksek enerji verimliliği dolayısıyla daha uzun pil ömrü sunacakları söylenirken işletim sistemi gibi ek maliyet gereksinimleri doğurmayacakları ve "anında hazır" ve "sürekli bağlı" gibi daha çok akıllı telefonlarda görülen hızlı başlangıç ve sürekli çevrimiçi olma gibi özellikleri destekleyecekleri belirtiliyor. Tabii Smartbook'ların, rakip netbook'lardan daha hafif ve ucuz olacakları da yine iddia edilen detaylar arasında yer alıyor.

ARM mimarisini temel alan maliyet odaklı mini-bilgisayarların Computex fuarında bazı firmalarca tanıtılması beklenirken, satışların ise yılın ikinci yarısında başlayabileceği düşünülüyor.