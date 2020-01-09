Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video

Dikey formattaki videolar son yıllarda epey yaygınlaştı. Instagram hikayeleri, TikTok videoları, YouTube’a 16:9 dikey video desteği gelmesi derken dikey videoları izler hale geldik.

Dikey videoların hayatımıza kattığı avantajların yanı sıra birtakım zorluklarlı da bulunuyor. Örneğin TV’de, bilgisayar ekranında dikey video tüketirken ekranın çok büyük bölümü boş kalıyor ve küçük görüntüyü izlemek zorunda kalıyoruz. Bu durum o kadar can sıkıcı hale geldi ki TV üreticileri buna çözüm geliştirmeye çalışıyor. Örneğin Samsung’un Sero ismindeki yeni televizyonu, yatay ve dikey videoya göre fiziksel olarak dönüyor.

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Quibi Turnstyle döndürülebilir video formatı

Dijital yayın platformu Quibi, cep telefonlarında izlenmeye yönelik içerikler hazırlıyor. Quibi, yalnızca içerik kalitesiyle değil teknolojisiyle de öne çıkmak için önemli bir adım attı veCES 2020’degerçekleştirdiği lansmanda döndürülebilir video formatını duyurdu.

Döndürülebilir video formatı sayesinde izleyinci telefonunu nasıl tutarsa tutsun her zaman tam ekran video seyredecek. Bu teknolojiye Quibi Turnstyle adı verilmiş ve patenti alınmış. Quibi Turnstyle formatında bir içerik hazırlanırken geniş açılı tek çekim veya yatay ve dikey formatta iki farklı çekim yapılıyor. İzleyici, telefonunu hangi yönde tutarsa tutsun tam ekran içerik görüntülüyor.

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Bu video formatı aynı sahneyi aynı açıdan tam ekran gösterebilmenin yanı sıra farklı bakış açısıyla göstermek için de kullanılacak. Örneğin yayınlanan bir örnekte aynı sekansı yatayda seyrederken sinematik perspektif ile, dikeyde seyrederken karakterin selfie kamerası perspektifinden izliyoruz. Kullanım senaryoları çeşitlendirilebilir.

Döndürülebilir video formatı sadece içerik üreticilerini değil reklamverenlerin de ilgisini çekmiş durumda. Pepsi için hazırlanan bir reklam filmi örnek olarak gösterildi. Döndürülebilir video formatı, görsel içerik dünyasının yeni trendi olabilir.

Quibi, 6 Nisan tarihinde yayına başlayacak. Platform, cep telefonundan içerik tüketenlere yönelik en fazla 10 dakika uzunluğunda videolardan oluşacak. Bu yıl yayınlanacak içerikler için Hollywood’un ünlü yönetmenleri ve içerik üreticileriyle anlaşma sağlandı. 2020’de yayınlanacak içerikler için toplam 1 milyar dolar kaynak ayrıldı. Disney+’ın 2.5 milyar dolar, HBO Max’in 2 milyar dolar kaynak ayırdığını düşünürsek, yalnızca telefondan kullanılacak bir platform için bu rakamın epey iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Quibi’nin planları arasında Türkiye’nin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

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