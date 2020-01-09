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    Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video

    Dijital yayın platformu Quibi tarafından geliştirilen Turnstyle video formatı sayesinde cihazınızı hem yatay hem de dikey formatta kullanırken tam eken içerik görüntüleyebileceksiniz.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dikey formattaki videolar son yıllarda epey yaygınlaştı. Instagram hikayeleri, TikTok videoları, YouTube’a 16:9 dikey video desteği gelmesi derken dikey videoları izler hale geldik.

    Dikey videoların hayatımıza kattığı avantajların yanı sıra birtakım zorluklarlı da bulunuyor. Örneğin TV’de, bilgisayar ekranında dikey video tüketirken ekranın çok büyük bölümü boş kalıyor ve küçük görüntüyü izlemek zorunda kalıyoruz. Bu durum o kadar can sıkıcı hale geldi ki TV üreticileri buna çözüm geliştirmeye çalışıyor. Örneğin Samsung’un Sero ismindeki yeni televizyonu, yatay ve dikey videoya göre fiziksel olarak dönüyor.

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    Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video
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    Quibi Turnstyle döndürülebilir video formatı

    Dijital yayın platformu Quibi, cep telefonlarında izlenmeye yönelik içerikler hazırlıyor. Quibi, yalnızca içerik kalitesiyle değil teknolojisiyle de öne çıkmak için önemli bir adım attı veCES 2020’degerçekleştirdiği lansmanda döndürülebilir video formatını duyurdu.

    Döndürülebilir video formatı sayesinde izleyinci telefonunu nasıl tutarsa tutsun her zaman tam ekran video seyredecek. Bu teknolojiye Quibi Turnstyle adı verilmiş ve patenti alınmış. Quibi Turnstyle formatında bir içerik hazırlanırken geniş açılı tek çekim veya yatay ve dikey formatta iki farklı çekim yapılıyor. İzleyici, telefonunu hangi yönde tutarsa tutsun tam ekran içerik görüntülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Gerçekten yok artık | Karşınızda RGB'li akıllı tuvalet"

    Bu video formatı aynı sahneyi aynı açıdan tam ekran gösterebilmenin yanı sıra farklı bakış açısıyla göstermek için de kullanılacak. Örneğin yayınlanan bir örnekte aynı sekansı yatayda seyrederken sinematik perspektif ile, dikeyde seyrederken karakterin selfie kamerası perspektifinden izliyoruz. Kullanım senaryoları çeşitlendirilebilir.

    Döndürülebilir video formatı sadece içerik üreticilerini değil reklamverenlerin de ilgisini çekmiş durumda. Pepsi için hazırlanan bir reklam filmi örnek olarak gösterildi. Döndürülebilir video formatı, görsel içerik dünyasının yeni trendi olabilir.

    Quibi, 6 Nisan tarihinde yayına başlayacak. Platform, cep telefonundan içerik tüketenlere yönelik en fazla 10 dakika uzunluğunda videolardan oluşacak. Bu yıl yayınlanacak içerikler için Hollywood’un ünlü yönetmenleri ve içerik üreticileriyle anlaşma sağlandı. 2020’de yayınlanacak içerikler için toplam 1 milyar dolar kaynak ayrıldı. Disney+’ın 2.5 milyar dolar, HBO Max’in 2 milyar dolar kaynak ayırdığını düşünürsek, yalnızca telefondan kullanılacak bir platform için bu rakamın epey iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Quibi’nin planları arasında Türkiye’nin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.



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    DH Misafiri 1 hf.
    bu teknolojiyi seneleridir adını vermek istemedim bir takım sitelerde kullanıyorum, yeni bir şeymiş gibi tanıtılması komik olmuş.
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    LittleHawk 1 hf.
    Dikey yatay ayrımı tek şekilde biter.
    Çok saçma ancak. Kare format ile
    Bu sefer de Diagonal çekim yapanlar ortaya çıkar...
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    alemburda34 1 hf.
    bunu yapan programlar var zaten
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Bu dikey formatın artmasına neden olan tabii ki İnstagram. Hatta enine veya fazla uzun resimlere de izin vermiyor. Ama böyle enine veya boyuna görüntüleri ekrana sığdırsa da resmin veya videonun üzerine bir kere tıklayarak tam formatını göstermesine izin verse, kimse foto veya videolarını instagrama yükeyebilmek için kesip biçmek zorunda kalmaz ve videodaki görüntünün de bir bölümü kaybolmazdı.
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    smart1978 1 hf.
    Cok ta esasli degil sonucta kirpma isini yapiyor :) ... Ben de sandim ki dikey ve yatay da es zamanli kamera kayitlari ile dikeyde kayipsiz veya yatayda kayipsiz cekimleri sadece bir uygulama ile cihazlarda yatay veya dikeyde izlenebilme uzerine oldugunu sanmistim :/ .
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    Spider_hip 1 hf. smart1978
    Aynen bende öyle sanmıştım. Böyle çok saçma değil mi? Yani alt tarafı kırpma işlemi için sözde özel yeni bir teknolojiymiş gibi CES te falan duyurmak bana kalırsa komik olmuş. Yani umarım tutmazda. Sonuçta içerik geliştirici her türlü ekranın dik tutulma ihtimaline karşı ana unsurların hepsini ortaya yerleştirmek zorunda kalacak. Neymiş selfie kamerası gibiymiş. Öyle zoomlu film mi izlenir. Millet bolluktan ne yapacağını şaşırmış bu CES te. Yok tuvalet kağıdı getiren robot, yok ledli wc. İnnovasyon yok.
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