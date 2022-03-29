RØDE profesyonel kulaklığını duyurdu

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Son dönemin yayıncılar arasındaki en popüler mikrofon markası haline gelen RØDE şimdi de kulaklık pazarına adım atıyor. RØDE NTH-100 kulaklık modeli konforu ön planda tutarak uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

RØDE NTH-100 özellikleri ve fiyatı

RØDE NTH-100 kulaklık modeli 40mm neodim dinamik sürücüler ile geliyor. Özel bir ses bobini dört katmanlı alüminyum alaşım ve üç katmanlı Mylar diyaframı ile destekleniyor. 5Hz-35Khz frekans aralığını destekleyen kulaklık modeli her iki parçasında da kablo girişi barındırıyor.

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Böylece kullanım senaryosuna göre kabloyu sağa veya sola taşımak mümkün oluyor.

Alcantara deri kaplama tercihi yapılan gövdede yüksek yoğunluklu köpükler kulağın şeklini alabiliyor. Ayrıca CoolTech jel ise uzun kullanım sürelerinde kulaklık parçalarını soğuk tutmaya yardımcı oluyor.

Tamamen ayarlanabilir yapıda olan kulaklığın FitLok kilit sistemi ise iç parçaların sağlam durmasını sağlıyor. Herhangi bir mikrofon entegresi olmayan RØDE NTH-100 kulaklık modeli için 149$ fiyat etiketi isteniyor.

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RØDE NTH-100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı