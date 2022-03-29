RØDE profesyonel kulaklığını duyurdu

Son dönemin yayıncılar arasındaki en popüler mikrofon markası haline gelen RØDE şimdi de kulaklık pazarına adım atıyor. RØDE NTH-100 kulaklık modeli konforu ön planda tutarak uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.
RØDE NTH-100 özellikleri ve fiyatı
RØDE NTH-100 kulaklık modeli 40mm neodim dinamik sürücüler ile geliyor. Özel bir ses bobini dört katmanlı alüminyum alaşım ve üç katmanlı Mylar diyaframı ile destekleniyor. 5Hz-35Khz frekans aralığını destekleyen kulaklık modeli her iki parçasında da kablo girişi barındırıyor.
Böylece kullanım senaryosuna göre kabloyu sağa veya sola taşımak mümkün oluyor.
Alcantara deri kaplama tercihi yapılan gövdede yüksek yoğunluklu köpükler kulağın şeklini alabiliyor. Ayrıca CoolTech jel ise uzun kullanım sürelerinde kulaklık parçalarını soğuk tutmaya yardımcı oluyor.
Tamamen ayarlanabilir yapıda olan kulaklığın FitLok kilit sistemi ise iç parçaların sağlam durmasını sağlıyor. Herhangi bir mikrofon entegresi olmayan RØDE NTH-100 kulaklık modeli için 149$ fiyat etiketi isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"