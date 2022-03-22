Le Mans tasarımından ilham alan realme Buds Air 3 duyuruldu

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Realme bir yandan dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonunu tanıtırken diğer yandan Le Mans araçlarından ilham aldığı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu. realme Buds Air 3 yine gürültü engelleme ile geliyor.

realme Buds Air 3 özellikleri ve fiyatı

realme Buds Air 3 tam kablosuz kulaklık modeli Le Mans tasarımından ilham alan çift şerit ile bezenmiş. Kutu özel bir kaplama ve +UV spreyleme sürecinden geçmiş. Kulaklık ve kutu koyu mavi renge sahip.

Realme Buds Air 3'ün detayları sızdırıldı 6 gün önce eklendi

10mm dinamik Bass Boost LCP sürücü barındıran kulaklık 88ms gibi çok düşük gecikmelerde ses üretebiliyor. Çift mikrofon ise 42 desibele kadar derin deniz olarak tanımlanan bir gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu sistem dünyanın ilk Rheinland yüksek performans gürültü engellemesi sertifikasını elde etmiş. İstenirse dışarıdaki sesler de alınabiliyor.

Tek şarj ile 5.5 saate kadar gidebilen kulaklık, kutusu ile 30 saate uzuyor. ANC açık iken yüzde 25 civarı bir kayıp yaşanıyor. 10 dakikalık şarjda ise 100 dakikalık süre elde ediliyor. IPX5 ile su sıçramalarına dayanıklı olan realme Buds Air 3 kulaklık modeli 63$ fiyat etiketine sahip ancak ilk haftaya özel 9$ indirim yapılıyor.

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realme Buds Air 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı