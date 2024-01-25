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    Anlık Bildirim

    Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 7600 XT 16GB Türkiye'de satışa çıktı. Kartın teknik özellikleri ve fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte göz atalım...          
    Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2024 kapsamında Radeon RX 7600 XT 16GB modelini duyurmuş ve RTX 4060'a rakip olağını doğrulamıştı. Bu noktada 16GB VRAM kapasitesi ile dikkat çeken ekran kartı, nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Gelin özelliklerine ve fiyatına göz hep birlikte göz atalım...

    Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı

    Radeon RX 7600 XT'nin Türkiye fiyatlarına göz attığımızda, satıcılara göre değişen 12.999 TL ila 14.500 TL arasında rakamlar ile karşılaşıyoruz. Ancak bunun pek de rakabetçi olmadığını söylemek doğru olur. Niketim RTX 4060, ülkemizde 11.199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Bir diğer rakibi Intel Arc A770'e ise 12.999 TL'den ulaşılabiliyor.

    Radeon RX 7600 XT neler sunuyor?

    Radeon RX 7600 XT, 2.048 çekirdek, 2,47GHz temel saat hızı ve 2,76GHz oyun frekansına sahip. Bunlara ek olarak 18 Gbps 16GB GDDR6 belleğin yer verildiği GPU'da, 128 bit bellek veriyolu, 32 MB Infinity Cache (2.nesil) boyutu, 32 CU (hesaplama birimi) ve 64 AI hızlandırıcı bulunuyor. Bunun yanında tüm RX 7600 XT ekran kartları, DisplayPort 2.1'i desteği ile geliyor.

    Kartın güç tüketimi ise, bellek boyutundaki artış nedeniyle 190W seviyelerinde. Ayrıca AMD HYPR-RX teknolojisi de dahil olmak üzere en yeni AMD yazılım özelliklerini destekliyor. Bunun DLSS 3.0'a rakip olduğunu hatırlatalım. 

    • Mimari: RDNA 3 TSMC N6
    • GPU: Navi 33 XL
    • Temel saat hızı: 2.47 GHz
    • Boost saat hızı: 2.76 GHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6 18Gb/s
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • TDP: 190W
    • İşlem Birimi (CU): 32
    • Bağlantı: 1/2x 8-pin
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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