Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı
Radeon RX 7600 XT'nin Türkiye fiyatlarına göz attığımızda, satıcılara göre değişen 12.999 TL ila 14.500 TL arasında rakamlar ile karşılaşıyoruz. Ancak bunun pek de rakabetçi olmadığını söylemek doğru olur. Niketim RTX 4060, ülkemizde 11.199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Bir diğer rakibi Intel Arc A770'e ise 12.999 TL'den ulaşılabiliyor.
Radeon RX 7600 XT neler sunuyor?
Radeon RX 7600 XT, 2.048 çekirdek, 2,47GHz temel saat hızı ve 2,76GHz oyun frekansına sahip. Bunlara ek olarak 18 Gbps 16GB GDDR6 belleğin yer verildiği GPU'da, 128 bit bellek veriyolu, 32 MB Infinity Cache (2.nesil) boyutu, 32 CU (hesaplama birimi) ve 64 AI hızlandırıcı bulunuyor. Bunun yanında tüm RX 7600 XT ekran kartları, DisplayPort 2.1'i desteği ile geliyor.
Kartın güç tüketimi ise, bellek boyutundaki artış nedeniyle 190W seviyelerinde. Ayrıca AMD HYPR-RX teknolojisi de dahil olmak üzere en yeni AMD yazılım özelliklerini destekliyor. Bunun DLSS 3.0'a rakip olduğunu hatırlatalım.
- Mimari: RDNA 3 TSMC N6
- GPU: Navi 33 XL
- Temel saat hızı: 2.47 GHz
- Boost saat hızı: 2.76 GHz
- Bellek: 16 GB GDDR6 18Gb/s
- Bellek arayüzü: 128 bit
- TDP: 190W
- İşlem Birimi (CU): 32
- Bağlantı: 1/2x 8-pin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.