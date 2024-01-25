Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2024 kapsamında Radeon RX 7600 XT 16GB modelini duyurmuş ve RTX 4060'a rakip olağını doğrulamıştı. Bu noktada 16GB VRAM kapasitesi ile dikkat çeken ekran kartı, nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Gelin özelliklerine ve fiyatına göz hep birlikte göz atalım...

Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı

Radeon RX 7600 XT'nin Türkiye fiyatlarına göz attığımızda, satıcılara göre değişen 12.999 TL ila 14.500 TL arasında rakamlar ile karşılaşıyoruz. Ancak bunun pek de rakabetçi olmadığını söylemek doğru olur. Niketim RTX 4060, ülkemizde 11.199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Bir diğer rakibi Intel Arc A770'e ise 12.999 TL'den ulaşılabiliyor.

Radeon RX 7600 XT neler sunuyor?

Radeon RX 7600 XT, 2.048 çekirdek, 2,47GHz temel saat hızı ve 2,76GHz oyun frekansına sahip. Bunlara ek olarak 18 Gbps 16GB GDDR6 belleğin yer verildiği GPU'da, 128 bit bellek veriyolu, 32 MB Infinity Cache (2.nesil) boyutu, 32 CU (hesaplama birimi) ve 64 AI hızlandırıcı bulunuyor. Bunun yanında tüm RX 7600 XT ekran kartları, DisplayPort 2.1'i desteği ile geliyor.

Kartın güç tüketimi ise, bellek boyutundaki artış nedeniyle 190W seviyelerinde. Ayrıca AMD HYPR-RX teknolojisi de dahil olmak üzere en yeni AMD yazılım özelliklerini destekliyor. Bunun DLSS 3.0'a rakip olduğunu hatırlatalım.

Mimari: RDNA 3 TSMC N6

RDNA 3 TSMC N6 GPU: Navi 33 XL

Navi 33 XL Temel saat hızı: 2.47 GHz

2.47 GHz Boost saat hızı: 2.76 GHz

2.76 GHz Bellek : 16 GB GDDR6 18Gb/s

: 16 GB GDDR6 18Gb/s Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit TDP: 190W

190W İşlem Birimi (CU): 32

32 Bağlantı: 1/2x 8-pin

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Radeon RX 7600 XT Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri