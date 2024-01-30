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    Radeon RX 7800 XT fiyatları düşmeye devam ediyor

    Ekran kartı pazarındaki rekabetin artması nedeniyle fiyatların sürekli olarak değiştiğini görüyoruz. Son olarak Radeon 7800 XT fiyatları, en düşük seviyelere geriledi.
    Radeon RX 7800 XT fiyatları düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Artan rekabet ve tüketici talebinde yaşanan düşüşler, donanım fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Öyle ki pazarın önde gelen üreticilerinden AMD'nin çeşitli pazarlarda sürpriz indirimlere yöneldiğini görüyoruz. Şimdi son raporlar, AMD RX 7800 XT fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

    Radeon RX 7800 XT 500 doların altına geriledi

    Kaçıranlar için AMD Radeon RX 7800 XT, geçtiğimiz Ağustos ayında 499 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4070'in karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle RTX 40 Super serisinin gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor. 

    Öyle ki kartın fiyatı, Amazon ve Newegg gibi platformlarda 550/570 dolar seviyesinden 479 doların altına gerilemiş durumda. Buna göre Gigabyte Gaming OC,SAPPHIRE ve ASRock Challenger modellerine MSRP'nin altında bir fiyatla ulaşılabiliyor. 

    Hatırlayacak olursak, Radeon RX 7900 serisinin hemen altına konumlandırılan RX 7800 XT, 64MB Infinity Cache, 60 CU (işlem birimi), 128 Yapay Zeka Hızlandırıcı, 19,5 Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile geliyor. Ayrıca kartın saat hızı 2430 MHz'e ulaşıyor ve 263W TBP'ye (Toplam Kart Gücü) sahip. 

    Ayrıca indirim alan tek kartın RX 7800 XT olmadığını da belirtelim. Yakın tarihte tanıtılan RX 7600 ve 7600 XT modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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