Tam Boyutta Gör Artan rekabet ve tüketici talebinde yaşanan düşüşler, donanım fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Öyle ki pazarın önde gelen üreticilerinden AMD'nin çeşitli pazarlarda sürpriz indirimlere yöneldiğini görüyoruz. Şimdi son raporlar, AMD RX 7800 XT fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Radeon RX 7800 XT 500 doların altına geriledi

Kaçıranlar için AMD Radeon RX 7800 XT, geçtiğimiz Ağustos ayında 499 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4070'in karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle RTX 40 Super serisinin gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.

Öyle ki kartın fiyatı, Amazon ve Newegg gibi platformlarda 550/570 dolar seviyesinden 479 doların altına gerilemiş durumda. Buna göre Gigabyte Gaming OC,SAPPHIRE ve ASRock Challenger modellerine MSRP'nin altında bir fiyatla ulaşılabiliyor.

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Hatırlayacak olursak, Radeon RX 7900 serisinin hemen altına konumlandırılan RX 7800 XT, 64MB Infinity Cache, 60 CU (işlem birimi), 128 Yapay Zeka Hızlandırıcı, 19,5 Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile geliyor. Ayrıca kartın saat hızı 2430 MHz'e ulaşıyor ve 263W TBP'ye (Toplam Kart Gücü) sahip.

Ayrıca indirim alan tek kartın RX 7800 XT olmadığını da belirtelim. Yakın tarihte tanıtılan RX 7600 ve 7600 XT modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Radeon RX 7800 XT fiyatları düşmeye devam ediyor