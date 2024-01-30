Radeon RX 7800 XT fiyatları düşmeye devam ediyor

Radeon RX 7800 XT 500 doların altına geriledi
Kaçıranlar için AMD Radeon RX 7800 XT, geçtiğimiz Ağustos ayında 499 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4070'in karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle RTX 40 Super serisinin gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.
Öyle ki kartın fiyatı, Amazon ve Newegg gibi platformlarda 550/570 dolar seviyesinden 479 doların altına gerilemiş durumda. Buna göre Gigabyte Gaming OC,SAPPHIRE ve ASRock Challenger modellerine MSRP'nin altında bir fiyatla ulaşılabiliyor.
Hatırlayacak olursak, Radeon RX 7900 serisinin hemen altına konumlandırılan RX 7800 XT, 64MB Infinity Cache, 60 CU (işlem birimi), 128 Yapay Zeka Hızlandırıcı, 19,5 Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile geliyor. Ayrıca kartın saat hızı 2430 MHz'e ulaşıyor ve 263W TBP'ye (Toplam Kart Gücü) sahip.
Ayrıca indirim alan tek kartın RX 7800 XT olmadığını da belirtelim. Yakın tarihte tanıtılan RX 7600 ve 7600 XT modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.