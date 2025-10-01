Xbox Game Pass'ten üzücü gelişme: PC aboneliği kalkıyor mu?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass için köklü değişiklikler yolda olabilir. ResetERA forumlarında paylaşılan yeni iddialara göre, Microsoft'un PC Game Pass'i kaldırmaya hazırlandığı ve reklam destekli yeni bir abonelik sunacağı sızdırıldı.

PC aboneliği kalkıyor mu?

Sızıntılara göre Microsoft, PC Game Pass'i artık tek başına sunmayacak ve Game Pass kütüphanesine erişim yalnızca Ultimate abonelik üzerinden mümkün olacak. Bu sırada Game Pass Core ve Standard paketleri ise değişmeyecek. Ancak isimlerinin sırasıyla Game Pass Essential ve Game Pass Premium olarak güncelleneceği söyleniyor.

Bu da, Sony'nin PlayStation Plus için kullandığı isimlendirmeye yakın bir pazarlama stratejisi olacak. En dikkat çekici değişim ise 2026'da gelmesi beklenen reklamlı abonelik modeli. Bu yeni planın ücretsiz olabileceği, ancak belirli aralıklarla zorunlu reklamlar göstereceği belirtiliyor.

Böylece Microsoft, Game Pass sistemini daha geniş kitlelere ulaştırmış olacak. Mevcut iddialar her ne kadar doğrulanmamış olsa da, şirketin bu modeli uzun vadeli bir strateji olarak sürdürmek istediği anlaşılıyor. ID@Xbox programının başındaki Chris Charla da geçtiğimiz dönemde Game Pass'in 2025 yılında bugüne kadar ki en büyük yatırımı aldığını doğrulamıştı. Kullanıcıların nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.

