AMD Radeon RX 8000 ekran kartları netleşmeye başladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 ekran kartlarında rakibi Nvidia'nın gerisinde kalmış ve RTX 4090’a rakip bir kart çıkartamamıştı. RDNA 4'e yönelik ilk bilgiler ise, seride üst düzey bir GPU bulunmayacağı yönündeydi. Şimdi RX 8000 ekran kartlarına ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Serinin amiral gemisi modelleri, Radeon RX 7900 XTX performansı sunabilir.

Fiyat konusunda çok daha rekabetçi olacak

Kaçıranlar için RDNA 4 ekran kartları, yaklaşmakta olan GeForce RTX "Blackwell" serisi ile benzer tarihlerde raflara çıkacak. Bu noktada AMD, RDNA 4'e ait Navi 4X çekirdeklerinin tamamında aynı grafik mimarisini kullanmayı planlıyor. Yani Navi 41 gibi MCM yongaları için 5nm ve 3nm olmak üzere iki farklı düğüm kullanılacak. GCD 3nm, MCD İSE 5nm düğümünü temel alacak.

Yeni paylaşılan bilgiler ise, yeni mimaride RX 5000 serisine benzer bir ürün grubuyla karşılaşacağımız yönünde. Hatırlayanlar olacaktır RX 5700 XT ilk piyasaya çıktığında, şaşırtıcı bir performansla RTX 2070'i geride bıraktı ve bunun sonucunda RTX 20 SUPER serisi tanıtıldı. RDNA 4 mimarisinde ise, işler biraz daha farklı gidebilir.

Zira 2019'da ışın izleme bir yenilikti ve AMD, performans segmentinde rakibini şaşırtma potansiyeline sahipti. Günümüzde ise, ne yazık ki böyle bir avantajı yok. Dolayısıyla RDNA 4 mimarisine ait üst seviye bir kartın mevcut RX 7900 XTX performansında 400 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun RDNA 3'e kıyasla neredeyse iki kat daha ucuz olduğunu belirtelim.

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Radeon RX 8000 serisi kartların 2024 yılının ikinci yarısına kadar satışa çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.

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