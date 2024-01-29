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    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları netleşmeye başladı

    AMD'nin yeni nesil RX8000 serisi ekran kartları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki RDNA 3 mimarisinin devamına niteliğinde olacak modeller neler sunacak? İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD, RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 ekran kartlarında rakibi Nvidia'nın gerisinde kalmış ve RTX 4090’a rakip bir kart çıkartamamıştı. RDNA 4'e yönelik ilk bilgiler ise, seride üst düzey bir GPU bulunmayacağı yönündeydi. Şimdi RX 8000 ekran kartlarına ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Serinin amiral gemisi modelleri, Radeon RX 7900 XTX performansı sunabilir.

    Fiyat konusunda çok daha rekabetçi olacak

    Kaçıranlar için RDNA 4 ekran kartları, yaklaşmakta olan GeForce RTX "Blackwell" serisi ile benzer tarihlerde raflara çıkacak. Bu noktada AMD, RDNA 4'e ait Navi 4X çekirdeklerinin tamamında aynı grafik mimarisini kullanmayı planlıyor. Yani Navi 41 gibi MCM yongaları için 5nm ve 3nm olmak üzere iki farklı düğüm kullanılacak. GCD 3nm, MCD İSE 5nm düğümünü temel alacak. 

    Yeni paylaşılan bilgiler ise, yeni mimaride RX 5000 serisine benzer bir ürün grubuyla karşılaşacağımız yönünde. Hatırlayanlar olacaktır RX 5700 XT ilk piyasaya çıktığında, şaşırtıcı bir performansla RTX 2070'i geride bıraktı ve bunun sonucunda RTX 20 SUPER serisi tanıtıldı. RDNA 4 mimarisinde ise, işler biraz daha farklı gidebilir.

    Zira 2019'da ışın izleme bir yenilikti ve AMD, performans segmentinde rakibini şaşırtma potansiyeline sahipti. Günümüzde ise, ne yazık ki böyle bir avantajı yok. Dolayısıyla RDNA 4 mimarisine ait üst seviye bir kartın mevcut RX 7900 XTX performansında 400 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun RDNA 3'e kıyasla neredeyse iki kat daha ucuz olduğunu belirtelim. 

    Radeon RX 8000 serisi kartların 2024 yılının ikinci yarısına kadar satışa çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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