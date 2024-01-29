AMD Radeon RX 8000 ekran kartları netleşmeye başladı

Fiyat konusunda çok daha rekabetçi olacak
Kaçıranlar için RDNA 4 ekran kartları, yaklaşmakta olan GeForce RTX "Blackwell" serisi ile benzer tarihlerde raflara çıkacak. Bu noktada AMD, RDNA 4'e ait Navi 4X çekirdeklerinin tamamında aynı grafik mimarisini kullanmayı planlıyor. Yani Navi 41 gibi MCM yongaları için 5nm ve 3nm olmak üzere iki farklı düğüm kullanılacak. GCD 3nm, MCD İSE 5nm düğümünü temel alacak.
Yeni paylaşılan bilgiler ise, yeni mimaride RX 5000 serisine benzer bir ürün grubuyla karşılaşacağımız yönünde. Hatırlayanlar olacaktır RX 5700 XT ilk piyasaya çıktığında, şaşırtıcı bir performansla RTX 2070'i geride bıraktı ve bunun sonucunda RTX 20 SUPER serisi tanıtıldı. RDNA 4 mimarisinde ise, işler biraz daha farklı gidebilir.
Zira 2019'da ışın izleme bir yenilikti ve AMD, performans segmentinde rakibini şaşırtma potansiyeline sahipti. Günümüzde ise, ne yazık ki böyle bir avantajı yok. Dolayısıyla RDNA 4 mimarisine ait üst seviye bir kartın mevcut RX 7900 XTX performansında 400 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun RDNA 3'e kıyasla neredeyse iki kat daha ucuz olduğunu belirtelim.
Radeon RX 8000 serisi kartların 2024 yılının ikinci yarısına kadar satışa çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.