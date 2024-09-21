Savaş makinesine dönüşen Tesla Cybertruck uzaktan kapatıldı

Tesla Cybertruck uzaktan kapatıldı
Geçtiğimiz ay Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk’ın kendisine bir Tesla Cybertruck hediye ettiğini iddia etmiş ve makineli tüfekle donattığı araçla verdiği pozlar gündeme oturmuştu.
Elon Musk daha sonra bunun yalan olduğunu ve kesinlikle bir hediye olmadığını açıklamıştı. Bu hafta ise Kadirov’un aracının uzaktan kapatıldığı bilgisi geldi. Kadirov Telegram hesabından yaptığı açıklamada Elon Musk’ın kalpten gelen bir hediye verdiğini ancak sonra uzaktan kapattığını duyurdu.
Tesla’nın kanun dışına çıkan araçları uzaktan kapatma hakkına sahip olduğu biliniyor. Ramazan Kadirov’un da Tesla Cybertruck aracını karaborsadan temin ettiği ve sosyal medyayı yanılttığı tahmin ediliyor.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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