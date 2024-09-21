Savaş makinesine dönüşen Tesla Cybertruck uzaktan kapatıldı

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Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck bu sıralarda arızalar ve elektrik motorunun değiştirilmesi ile gündemde olsa da dünyanın diğer ucunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Elektrikli mini pick-up art niyetli ellerde bir savaş makinesine dönüşebiliyor.

Tesla Cybertruck uzaktan kapatıldı

Geçtiğimiz ay Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk’ın kendisine bir Tesla Cybertruck hediye ettiğini iddia etmiş ve makineli tüfekle donattığı araçla verdiği pozlar gündeme oturmuştu.

Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor 2 ay önce eklendi

Elon Musk daha sonra bunun yalan olduğunu ve kesinlikle bir hediye olmadığını açıklamıştı. Bu hafta ise Kadirov’un aracının uzaktan kapatıldığı bilgisi geldi. Kadirov Telegram hesabından yaptığı açıklamada Elon Musk’ın kalpten gelen bir hediye verdiğini ancak sonra uzaktan kapattığını duyurdu.

Tesla’nın kanun dışına çıkan araçları uzaktan kapatma hakkına sahip olduğu biliniyor. Ramazan Kadirov’un da Tesla Cybertruck aracını karaborsadan temin ettiği ve sosyal medyayı yanılttığı tahmin ediliyor.

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