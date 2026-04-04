    Google Meet Apple CarPlay platformuna geldi

    Sürüş halinde iken Google Meet kullanmak zorunda kaldığı için yolculuğa ara verme sorunu ortadan kalkıyor. Google şimdilik Apple CarPlay kullanıcıları için özel bir Google Meet uygulaması yayınladı.

    Sürücülere daha zengin ve verimli bir deneyim sunmak için kısıtlı uygulama yelpazesi ile kullanıma sunulan Apple CarPlay ve Android Auto araç içi eğlence ekranları, yavaş yavaş önemli uygulamaları bir şekilde kataloğa eklemeye devam ediyor.

    Google Meet ve Apple CarPlay iş birliği

    Geçtiğimiz dönemde YouTube uygulamasının sadece sesli olarak Android Auto platformuna geldiğini görmüştük. Şimdi ise Google Meet uygulaması benzer bir şekilde Apple CarPlay ekranlarına entegre edilmiş durumda.

    Yapılan açıklamaya göre Apple CarPlay kullanıcıları Google Meet uygulamasını görüntü olmadan sadece ses üzerinden kullanabilecek. Yani görüşmelere katılarak sesli olarak dinleyebilecek ve cevap verebilecek. Kontrol olarak da sadece sessize alma, sessizden çıkarma ve görüşmeden çıkma butonları yer alacak. Bunun haricinde herhangi bir buton olmayacak.

    Sürücüyü yolda da olsa görüşmelerden mahrum bırakmak istemeyen Google Meet, iş görüşme başlatmaya gelince kuralları biraz daha sıkılaştırıyor. Sürücünün aracını park ederek görüşme odası başlatması gerekiyor. Sonrasında sesli moda geçiş yaparak yola devam edebilecek. Bu özelliğin Google Workspace ve kişisel hesaplara dağıtıma başladığı bildirildi. Android Auto için ise herhangi bir bilgi verilmedi.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

