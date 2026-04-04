Google Meet Apple CarPlay platformuna geldi

Google Meet ve Apple CarPlay iş birliği
Geçtiğimiz dönemde YouTube uygulamasının sadece sesli olarak Android Auto platformuna geldiğini görmüştük. Şimdi ise Google Meet uygulaması benzer bir şekilde Apple CarPlay ekranlarına entegre edilmiş durumda.
Yapılan açıklamaya göre Apple CarPlay kullanıcıları Google Meet uygulamasını görüntü olmadan sadece ses üzerinden kullanabilecek. Yani görüşmelere katılarak sesli olarak dinleyebilecek ve cevap verebilecek. Kontrol olarak da sadece sessize alma, sessizden çıkarma ve görüşmeden çıkma butonları yer alacak. Bunun haricinde herhangi bir buton olmayacak.
Sürücüyü yolda da olsa görüşmelerden mahrum bırakmak istemeyen Google Meet, iş görüşme başlatmaya gelince kuralları biraz daha sıkılaştırıyor. Sürücünün aracını park ederek görüşme odası başlatması gerekiyor. Sonrasında sesli moda geçiş yaparak yola devam edebilecek. Bu özelliğin Google Workspace ve kişisel hesaplara dağıtıma başladığı bildirildi. Android Auto için ise herhangi bir bilgi verilmedi.
