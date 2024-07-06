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    Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor

    Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın sorunlarından kurtulabilmiş değil. Firma bir yandan bu sorunları çözmeye çalışırken diğer yandan aracın elektrik motorunu yeniliyor.
    Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Cybertruck özelindeki sorunlar bitmek bilmiyor. Kasım 2023'te başlayan teslimatların ardından satılan tüm araçlar geçtiğimiz hafta geri çağrılmıştı. Geri çağırma raporunda araçlardaki ön cam silecek motorunda sorun olduğu belirtilmişti. Daha önce gaz pedalında sorun çıkmıştı. Şimdi ise Tesla’nın ilk Cybertruck sahipleriyle iletişime geçtiği ve elektrikli aktarma organlarını değiştireceklerini söylemeye başladığı belirtiliyor.

    Tesla Cybertruck’ta motor yenileniyor

    Tesla’nın şimdilik bu motor değişim sürecini tüm araçlara uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Mevcut bilgiler ilk dönemlerde Cybertruck satın alan sürücülerin kapsama girdiği yönünde. Aktarılanlara göre bu sürücüler, bir sonraki servis ziyaretinde ücretsiz olarak elektrik tahrik ünitelerinden birini ücretsiz olarak değiştirebilecek. Tesla, yeni tahrik ünitesinin geliştirilmiş verimlilik ve güvenilirliğe sahip olduğunu söylüyor.

    Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Cybertruck için üç model sunuluyor: üç motorlu AWD Cyberbeast, çift motorlu AWD ve arkadan çekişli RWD model. Tesla’nın hangi motor değiştireceği ise belirsiz. Firma aynı zamanda mevcut tahrik ünitesinin sürüş için tehlikeli olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla güncellenmiş versiyonun sadece elektrik motorunun daha rafine bir versiyonu olduğu söyleniyor.

    Tesla, diğer otomobil üreticilerinin aksine güncellenmiş donanımları yeni bir model aracılığıyla değil, üretime hazır olduklarında halihazırda üretim bandındaki araçlara uygulamayı tercih ediyor. Tesla, dahili testler ile araçlarını zaman içinde geliştirmeyi tercih ediyor. Bu değişim de buna işaret ediyor olabilir. Bir diğer ihtimal ise ilk motorlarda bazı sorunların tespit edilmiş olması.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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