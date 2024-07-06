Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor

Tesla Cybertruck’ta motor yenileniyor
Tesla’nın şimdilik bu motor değişim sürecini tüm araçlara uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Mevcut bilgiler ilk dönemlerde Cybertruck satın alan sürücülerin kapsama girdiği yönünde. Aktarılanlara göre bu sürücüler, bir sonraki servis ziyaretinde ücretsiz olarak elektrik tahrik ünitelerinden birini ücretsiz olarak değiştirebilecek. Tesla, yeni tahrik ünitesinin geliştirilmiş verimlilik ve güvenilirliğe sahip olduğunu söylüyor.
Tesla, diğer otomobil üreticilerinin aksine güncellenmiş donanımları yeni bir model aracılığıyla değil, üretime hazır olduklarında halihazırda üretim bandındaki araçlara uygulamayı tercih ediyor. Tesla, dahili testler ile araçlarını zaman içinde geliştirmeyi tercih ediyor. Bu değişim de buna işaret ediyor olabilir. Bir diğer ihtimal ise ilk motorlarda bazı sorunların tespit edilmiş olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.