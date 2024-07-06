Tesla, Cybertruck'ın elektrik motorunu değiştiriyor

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın Cybertruck özelindeki sorunlar bitmek bilmiyor. Kasım 2023'te başlayan teslimatların ardından satılan tüm araçlar geçtiğimiz hafta geri çağrılmıştı. Geri çağırma raporunda araçlardaki ön cam silecek motorunda sorun olduğu belirtilmişti. Daha önce gaz pedalında sorun çıkmıştı. Şimdi ise Tesla’nın ilk Cybertruck sahipleriyle iletişime geçtiği ve elektrikli aktarma organlarını değiştireceklerini söylemeye başladığı belirtiliyor.

Tesla Cybertruck’ta motor yenileniyor

Tesla’nın şimdilik bu motor değişim sürecini tüm araçlara uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Mevcut bilgiler ilk dönemlerde Cybertruck satın alan sürücülerin kapsama girdiği yönünde. Aktarılanlara göre bu sürücüler, bir sonraki servis ziyaretinde ücretsiz olarak elektrik tahrik ünitelerinden birini ücretsiz olarak değiştirebilecek. Tesla, yeni tahrik ünitesinin geliştirilmiş verimlilik ve güvenilirliğe sahip olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Cybertruck için üç model sunuluyor: üç motorlu AWD Cyberbeast, çift motorlu AWD ve arkadan çekişli RWD model. Tesla’nın hangi motor değiştireceği ise belirsiz. Firma aynı zamanda mevcut tahrik ünitesinin sürüş için tehlikeli olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla güncellenmiş versiyonun sadece elektrik motorunun daha rafine bir versiyonu olduğu söyleniyor.

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Tesla, diğer otomobil üreticilerinin aksine güncellenmiş donanımları yeni bir model aracılığıyla değil, üretime hazır olduklarında halihazırda üretim bandındaki araçlara uygulamayı tercih ediyor. Tesla, dahili testler ile araçlarını zaman içinde geliştirmeyi tercih ediyor. Bu değişim de buna işaret ediyor olabilir. Bir diğer ihtimal ise ilk motorlarda bazı sorunların tespit edilmiş olması.

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