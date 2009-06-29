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Rambus ikinci çeyrek gelir beklentisini düşürdü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rambus ikinci çeyrek gelir beklentisini düşürdü
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XDR bellek teknolojisinin arkasındaki isim olan Rambus ikinci çeyrek gelir beklentisini düşürdü. Firmadan yapılan açıklamaya göre daha önce 27 milyon dolar ile 30 milyon dolar arasında olması ön görülen ikinci çeyrek gelir beklentisi, 26.7 milyon dolar ile 27.2 milyon dolar aralığına çekildi. Firmanın gelir ön görüsünde güncelleme yapmasının en önemli nedenleri ise global ekonomik krizin yarattığı daralmanın yarıiletken pazarı ile tüketici elektroniği çözümlerini etkilemesi ve firmanın hukuki davalar için yaptığı harcalamaların tahminlerin üzerinde olması.

Rambus ilk çeyrekte 27.3 milyon dolar gelir elde ettiğini ve net kaybının 17.4 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.


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kitsenagru 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

firmanın hukuki davalar için yaptığı harcalamalar



Bu adamlar bir yandan teknoloji üretirken bir yandan da teknoloji mi çalıyolar?


Ayrıca haber için teşekkürlerimi sunuyorum.
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Evren Küçük 10 yıl

Orjinalden alıntı: kitsenagru

Orjinalden alıntı: fx57

firmanın hukuki davalar için yaptığı harcalamalar



Bu adamlar bir yandan teknoloji üretirken bir yandan da teknoloji mi çalıyolar?


Ayrıca haber için teşekkürlerimi sunuyorum.

teknolojilerini izinsiz kullananlara dava açıyorlardır
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