RamSan-620: 5TB kapasiteli, dünyanın en hızlı SSD'si

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde endüstrinin ortak depolama standardı olarak kullanılacağı düşünülen SSD (Solid State Drives) yani katı hâlli disk Teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Bağımsız araştırma kuruluşlarına göre 2010 yılı ve sonrasında üretim teknolojilerindeki gelişmelere ve düşen maliyetlere bağlı olarak kullanım yaygınlığının hızla artacağı öngörülen SSD'ler için endüstri devi pek çok firma çalışmalarına hız vermiş durumda. Aralarında Intel, Samsung ve Tohiba gibi yarıiletken dünyasına yön veren isimlerin de yer aldığı pek çok firma SSD pazarını domine edebilmek adına NAND flash üretimine hız verdiğini görüyoruz. Farklıl ihtiyaçları karşılamak üzere aralarında PCIe uyumlu modellerin de yer aldığı alternatif çözümlerin dikkat çektiği pazarda en sasyonel çözümlerden birine Texas Memory Systems firması imza attı.

Adından da anlaşılabileceği üzere Texas merkezli olan ve 1978 yılında kurulan Texas Memory Systems (TMS), katı hâlli depolama çözümleri hazırlıyor. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın en yüksek kapasiteli ve en hızlı SLC SSD depolama sistemini duyurdu. RamSan-620 adı verilen yeni depolama sistemi, 5 TeraByte gibi oldukça yüksek depolama kapasitesi ile depolama dünyasının yeni yıldızlarından biri olmaya da aday. Peki bu iddialı sistem neler sunuyor? Yüksek performans gereksinimi duyulan uygulamalar, profesyonel kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için hazırlanan depolama sistemi 2U raf formunda tasarıma sahip olan depolama sistemi, kapasite konusunda farklı seçeneklere sahip. Serinin 5TB kapasiteli tepe modeli alınabileceği gibi bütçe ve ihtiyaçlar doğrultusnda RamSan-620'nin 2TB'dan başlayan modellerini tercih edebilmek mümkün.

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Flash tabanlı komple bir depolama çözümü olan RamSan-620, SSD segmentinin yanı sıra genel anlamda depolama dünyasının öne çıkan çözümlerinden biri olacak gibi görünüyor. 5TB'lık depolama alanıyla türünün en yüksek kapasiteli çözümü olan ürün, TMS'nin iddiasına göre ayrıca en hızlı SSD ünvanına da sahip. Firma tarafından yayımlanan teknik özelliklere göre depolama sistemi, 3GB/sn'lik bantgenişliği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan RamSan-620, okuma ve yazma için 250.000 I/OPS (rastgele) değerine ulaşabiliyor. Tabii 5TB gibi yüksek kapasite ve 3GB/sn gibi bantgenişliğ değerler ile birlikte veri güvenliğine yönelik sorular da akıllara gelmiyor değil. Ancak TMS'nin açıklamalarına göre RamSan-620, çift flash ECC (hata düzeltme kodu) doğrulama seviyesi ile donatılmış durumda.

Otomatik hata kontrolüne sahip olduğu belirtilen RamSan-620'de her flash yonga setinin kart seviyesi board-level RAID formunda düzenlendiği bu sayede tek yonga hatasının zarar görmüş veriden çıkartılabileceği belirtiliyor. Silinebilir depolama sistemlerinde kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan özel Wear-Levelling algoritmalarını çalıştırmak için depolama sistemi dahilindeki her kartta gömülü PowerPC kullanıldığı açıklanan RamNas-620'nin düzenli güç kesimi/kapatma için Super Caps'ler ile donatıldığı belirtiliyor. Hızlı ve kolay bir kuruluma sahip olduğu ayrıca tasarım özellikleri itibariyle ölçeklenebilir, genişletebilir ve esnetilebilir kullanım olanağı sunabildiği söylenen SSD çözümü, yüksek veri aktarımı için daha çok depolama cihazları veya sunucu-depolama cihazları arasında kullanılan fiber kanal veya InfiniBand bağlantı teknolojisini kullanıyor ve 2-8 FC linki (4GB) ile geliyor.

Erişim süreleri de açıklanan RamSan-620'nin yazma için 80 milisaniye, okuma içinse 250 milisaniyelik değerlerle geliyor. Hızlı ve verimli yönetim için farklı seçeneklere sahip olduğu belirtilen RamNas-620'de browser tabanlı sistem takip ve yönetim mümkün olduğu gibi SNMP desteği, Telnet & SSH yönetim uyumluluğu gibi özelliklerle birlikte cihaz üzerinde yer alan ekranlarla temel yönetim fonksiyonları gözlemlebiliyor. Çıkartılabilir güç kaynağına ve soğutma için fanlara sahip olan depolama sisteminin 3.5" (2U) X 18" boyutlarında ve yaklaşık 16Kg ağırlında olan depolama sisteminin 350 Watt'lık maksimum güç tüketimine sahip olduğu açıklandı. 20 adet RamSan-620 ile 100TB depolama alanı, 60GB/sn bantgenişliği, 5000K IOPS değeri elde edilebileceği belirtilirken sistemin veeri tabanları, video düzenlemeleri, finansal modellemeler, simülasyonlar vb. alanlar için hazırladığı belirtiliyor.

5TB'lık kapasite ve 3GB/sn'lik bantgenişliği sunan RamNas-620'nin fiyatını merak edenler için, bugün yaygın olarak bulunabilen 256GB kapasiteli SSD'lerin 600 Avro üstü fiyatla satıldığını hatırlatmamız muhtemelen raf tipi RamNas-620'nin fiyatı hakkında bazı ipuçları verecektir.

http://www.ramsan.com/pressrelease/2009-04-21.htm