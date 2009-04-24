RamSan-620: 5TB kapasiteli, dünyanın en hızlı SSD'si

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde endüstrinin ortak depolama standardı olarak kullanılacağı düşünülen SSD (Solid State Drives) yani katı hâlli disk Teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Bağımsız araştırma kuruluşlarına göre 2010 yılı ve sonrasında üretim teknolojilerindeki gelişmelere ve düşen maliyetlere bağlı olarak kullanım yaygınlığının hızla artacağı öngörülen SSD'ler için endüstri devi pek çok firma çalışmalarına hız vermiş durumda. Aralarında Intel, Samsung ve Tohiba gibi yarıiletken dünyasına yön veren isimlerin de yer aldığı pek çok firma SSD pazarını domine edebilmek adına NAND flash üretimine hız verdiğini görüyoruz. Farklıl ihtiyaçları karşılamak üzere aralarında PCIe uyumlu modellerin de yer aldığı alternatif çözümlerin dikkat çektiği pazarda en sasyonel çözümlerden birine Texas Memory Systems firması imza attı.
Adından da anlaşılabileceği üzere Texas merkezli olan ve 1978 yılında kurulan Texas Memory Systems (TMS), katı hâlli depolama çözümleri hazırlıyor. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın en yüksek kapasiteli ve en hızlı SLC SSD depolama sistemini duyurdu. RamSan-620 adı verilen yeni depolama sistemi, 5 TeraByte gibi oldukça yüksek depolama kapasitesi ile depolama dünyasının yeni yıldızlarından biri olmaya da aday. Peki bu iddialı sistem neler sunuyor? Yüksek performans gereksinimi duyulan uygulamalar, profesyonel kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için hazırlanan depolama sistemi 2U raf formunda tasarıma sahip olan depolama sistemi, kapasite konusunda farklı seçeneklere sahip. Serinin 5TB kapasiteli tepe modeli alınabileceği gibi bütçe ve ihtiyaçlar doğrultusnda RamSan-620'nin 2TB'dan başlayan modellerini tercih edebilmek mümkün.
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Flash tabanlı komple bir depolama çözümü olan RamSan-620, SSD segmentinin yanı sıra genel anlamda depolama dünyasının öne çıkan çözümlerinden biri olacak gibi görünüyor. 5TB'lık depolama alanıyla türünün en yüksek kapasiteli çözümü olan ürün, TMS'nin iddiasına göre ayrıca en hızlı SSD ünvanına da sahip. Firma tarafından yayımlanan teknik özelliklere göre depolama sistemi, 3GB/sn'lik bantgenişliği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan RamSan-620, okuma ve yazma için 250.000 I/OPS (rastgele) değerine ulaşabiliyor. Tabii 5TB gibi yüksek kapasite ve 3GB/sn gibi bantgenişliğ değerler ile birlikte veri güvenliğine yönelik sorular da akıllara gelmiyor değil. Ancak TMS'nin açıklamalarına göre RamSan-620, çift flash ECC (hata düzeltme kodu) doğrulama seviyesi ile donatılmış durumda.
Otomatik hata kontrolüne sahip olduğu belirtilen RamSan-620'de her flash yonga setinin kart seviyesi board-level RAID formunda düzenlendiği bu sayede tek yonga hatasının zarar görmüş veriden çıkartılabileceği belirtiliyor. Silinebilir depolama sistemlerinde kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan özel Wear-Levelling algoritmalarını çalıştırmak için depolama sistemi dahilindeki her kartta gömülü PowerPC kullanıldığı açıklanan RamNas-620'nin düzenli güç kesimi/kapatma için Super Caps'ler ile donatıldığı belirtiliyor. Hızlı ve kolay bir kuruluma sahip olduğu ayrıca tasarım özellikleri itibariyle ölçeklenebilir, genişletebilir ve esnetilebilir kullanım olanağı sunabildiği söylenen SSD çözümü, yüksek veri aktarımı için daha çok depolama cihazları veya sunucu-depolama cihazları arasında kullanılan fiber kanal veya InfiniBand bağlantı teknolojisini kullanıyor ve 2-8 FC linki (4GB) ile geliyor.
Erişim süreleri de açıklanan RamSan-620'nin yazma için 80 milisaniye, okuma içinse 250 milisaniyelik değerlerle geliyor. Hızlı ve verimli yönetim için farklı seçeneklere sahip olduğu belirtilen RamNas-620'de browser tabanlı sistem takip ve yönetim mümkün olduğu gibi SNMP desteği, Telnet & SSH yönetim uyumluluğu gibi özelliklerle birlikte cihaz üzerinde yer alan ekranlarla temel yönetim fonksiyonları gözlemlebiliyor. Çıkartılabilir güç kaynağına ve soğutma için fanlara sahip olan depolama sisteminin 3.5" (2U) X 18" boyutlarında ve yaklaşık 16Kg ağırlında olan depolama sisteminin 350 Watt'lık maksimum güç tüketimine sahip olduğu açıklandı. 20 adet RamSan-620 ile 100TB depolama alanı, 60GB/sn bantgenişliği, 5000K IOPS değeri elde edilebileceği belirtilirken sistemin veeri tabanları, video düzenlemeleri, finansal modellemeler, simülasyonlar vb. alanlar için hazırladığı belirtiliyor.
5TB'lık kapasite ve 3GB/sn'lik bantgenişliği sunan RamNas-620'nin fiyatını merak edenler için, bugün yaygın olarak bulunabilen 256GB kapasiteli SSD'lerin 600 Avro üstü fiyatla satıldığını hatırlatmamız muhtemelen raf tipi RamNas-620'nin fiyatı hakkında bazı ipuçları verecektir.
http://www.ramsan.com/pressrelease/2009-04-21.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünceme gelince, bahsettiğiniz haberdeki diskler workstation ve ufak çaplı sunucular için üretiliyor.
Bunu SATA arabiriminden de anlayabilirsiniz. Orta, büyük çaplı sunucular ve datacenter ürün çözümlerinde yaygın olarak SAS ve FC arabirimi kullanılıyor. Min. SAS ürünlerine bakılıyor gibi düşünebiliriz.
Google ve bazı Callcenter 'lar sizin bahsettiğiniz tipte raid dizeleriyle çalışabiliyorlar, onların yapıları için haberdeki diskler uygun. Google özellikle sunucu lab. larını farklı dizayn ediyor.
Sizin hesapladığınız şekilde o kapasitelere ulaşılabilir fakat sistemin işletiminde büyük sunucular için başka handikaplar olmakta.
O haberdeki fiyattan şuan çok daha düşük kapasiteli SAS sunucu disklerini alabiliyoruz.
RamSan ürünleri büyük ölçekli sunucu ve alt yapılar için arabirimi ve özellikleri dolayısıyla daha uygun, tabiki SATA disk birim başı maliyeti daha düşük olabilir fakat üretim oranı ve yaygınlık oranı düşünüldüğünde o kadar büyük ve fazla SATA
arabirimi dizesi ürünleri maliyeti bu tip sistemlerden ve SAS dizelerinden daha fazla çıkabilir.
Büyük ölçekli projeler (Hız, güvenlik, kapasite ihtiyacının büyük olduğu) genellikle pc işlemcileri veya sunucu işlemcileri, kapasite ile ilgilide diskler Fiber C. dizeleri halinde gerçekleştiriliyor.
Tabi FC benzeri başka büyük arabirim ürünleride şuan bulunmakta.
Eskiden değerlendirmeye daha az alınan fakat son yıllarda daha fazla değerlendirmeye alınan güç harcama ile ilgili uygun olan projelerde sanallaştırma yoluyla tasarruf sağlanabiliyor. Bazı çok büyük dizeli projelerde sanallaştırma kullanılamıyor tabi.
Batuist kişiliğini yazım tarzı ile zaten ele vermekte, üstüne daha fazla birşey söylemeye lüzum yoktur.
SAS(bildiğimiz SCSI yada skazi ) yada SATAII bağlantılarda teoride yaklaşık band genişliği sunuyor. Sadece bağlantı çeşidinden değil, kullanılan harddiskin (solid statelerde dahil) yapısından dolayı erişim süresinde mikrosaniye cinsinden fark oluyor. FC olanlar ise oldukça düşük erişim süreleri vermelerine karşın oldukça pahalı diskleri destekliyorlar.
Birbirine özel routerler ile bağlı ve 1,5kw PSUların birden çok sistemi çalıştırdığı yaklaşık 300 istasyon kurarsak-ki bu kadar harddiske oldukça fazla bir rakam bence-(yada siz rock mount server kullanırsınız oda olur, sadece daha pahalı olur ve biraz daha az yer kaplar) İnternet erişiminizin dehşet bir hızda yani 100 GB/Saniye genişliğe sahip olduğunu bile hayal edersek 300GB/Saniyelik bir veri aktarım kapasiteniz sizi bekliyor olur.
Böyle bir ağ ile Google'a rakip olamazsınız tabiki işlem gücü bakımından (hatta çok komik kalırsınız yanında) ama depolama kapasitesinde adınız ve sözünüz geçer.
haklısın bencede en azından 500 Terabyte falan olsa hani neyse bu devirde adamlar teknoloji diye 5 tb çok az
Biliyorsan konuş.......... diye başlayan bir özlü söz vardır ama idrak edebilen pek yok sanırım.
Yorumlar içler acısı;
- bu ssd nin hem watt değeri çok yüksek enerji tüketimi var hemde agırlık deli bir agırlık vede sessizlik beklerken fanlarla birlikte geliyor hem bukadar maliyet hem bu kadar dezavantajla birlikte geliyor ben buna gelişiyoruz diyemem arkadaşlar kusura bakmayın lütfen.bu ssd muhtemelen bir power ampli görüntüsünde olacaktır saçmalık sadece hızı olaganüstü o kadar başka bir artı beklemesin bu ssd bizden.
Bu yorum üzerine ne kimse kusura bakar, nede sizden birşey bekleyebilir daha, pes doğrusu.
- tek diskte 2TB kapasiteye ulaşılan bir günde 5TB için öyle ahım şahım bir olay diyemem .. tek farkı yüksek hıza sahip olması ve anormal güç tüketmesi...
Sizin bahsettiğiniz bu 2 TB kapasiteli diskler, ev kullanıcısı ve ufak ölçekli sunucular için. Tek yapıda 5 TB büyük ölçekli sunucular da kimi sistemler için muazzam denebilecek bir rakamdır. Şöyle basit bir örnekleme yaparsak hız ve güvenliğin önemli olduğu sunucu disklerinde 150-300 GB gibi kapasiteli mekanik diskler kullanabiliyoruz. Serverlar için pc 'ler kadar fazla mekanik disk seçeneği yok ve kapasiteler daha küçük, buna göre 5 TB çok iyi bir rakam.
Kurumumuz ana sunucusunda 4tb veri var günlük 4gb birikiyor 60.000 kullanıcı erişim sorgu upload vb işlemler yapıyor. Daha yeni 33 milyon dolarlık alım yaptılar. Her ne olursa olsun hıza ihtiyacı olanlar fiyatı ne olursa olsun alır bunları. Ama 32gb de olsa 100$ civarına düşseler bir an önce. Valla 50tb 7200rpm disk çıksa bile umrumda değil. Süpersonik hız istiyoruz.
Bari müdavimler bu arkadaşın yorumundan bir feyz alabilselerdi.
Hayatında SAN,NAS,Cluster projelendirmeyi geçtik görmemiş insanların aman bende bir çey çizittireyim diye yazdığı malesef gereksiz yazılar cehaleti gösteriyor ve iyide olmuyor.
Sonuç olarak bu disk yapısı FC ile çok iyi bir sonuç sağlar, projelerdeki bazı ihtiyaçları tek kalemde gidermiş olur. Türkiyede de bu tip cihazları kullanabilecek epey IT uzmanımız ve kurumumuz bulunmakta.