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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu

    Rapoo tarafından geliştirilen yeni kablosuz fare ve klavye modelleri oldukça hafif tasarımları ile evinizdeki pek çok akıllı cihaz ile kullanabilme imkanı sunuyor.
    15 Mart 2021, 14:30 (11 sa.)
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    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu
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    Geçtiğimiz yıllarda ülkemize resmen giriş yapan Rapoo bilgisayar çevre birimleri markası yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Çok modlu yeni kablosuz klavye ve fare modelleri evinizdeki pek çok akıllı cihaza uyum sağlayacak.

    Rapoo 9500M özellikleri ve fiyatı

    Rapoo 9500M klavye-fare seti Bluetooth 4.0 ve 2.4GHz modları sayesinde birden çok cihaza bağlanabiliyor. Tek bir tuş ile cihazlar arasında geçiş yapabildiğiniz set oldukça ince yapıda ve dayanıklı tuşlardan oluşuyor.

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    Ayrıca Bkz. "Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Klavyenin alüminyum tabanı bulunurken fare de 1600DPI oranına sahip. Tek şarj ile 12 aya kadar kullanılabilir olması en büyük avantajı gibi görünüyor. Rapoo E9100M seti 60 Avro fiyat etiketi ile raflara çıkacak.

    Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu
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    Rapoo E9100M özellikleri ve fiyatı

    Rapoo E9100M ise 4.9mm kalınlık değeri ile hafif ve taşıması oldukça kolay. Alt kısımdaki yükselti belirli bir açıya kadar klavyeyi kaldırmanızı sağlıyor. Bluetooth 4.0 ve 2.4GHz kablosuz bağlantılar sayesinde birden fazla cihaza bağlanma özelliğine sahip.

    Cihazlar arasında anlık geçiş yapabildiğiniz klavye 12 aya varan pil ömrü ile masanızdan hiç ayrılmayacak. Rapoo E9100M klavye modeli için de 35 Avro fiyat etiketi mevcut. Satışlar ilk olarak İngiltere’de başlıyor.



    https://www.techpowerup.com/279579/rapoo-announces-e9100m-keyboard-and-9500m-keyboard-combo
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    X x2yk (x y) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte hele laptop klavyesine benzer tasarımlı uzun şarjı giden ve mouse tasarımı Logi ye benzeyen bir ürün yapıldı.
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