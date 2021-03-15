Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda ülkemize resmen giriş yapan Rapoo bilgisayar çevre birimleri markası yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Çok modlu yeni kablosuz klavye ve fare modelleri evinizdeki pek çok akıllı cihaza uyum sağlayacak.
Rapoo 9500M özellikleri ve fiyatı
Rapoo 9500M klavye-fare seti Bluetooth 4.0 ve 2.4GHz modları sayesinde birden çok cihaza bağlanabiliyor. Tek bir tuş ile cihazlar arasında geçiş yapabildiğiniz set oldukça ince yapıda ve dayanıklı tuşlardan oluşuyor.İlginizi Çekebilir Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor
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Klavyenin alüminyum tabanı bulunurken fare de 1600DPI oranına sahip. Tek şarj ile 12 aya kadar kullanılabilir olması en büyük avantajı gibi görünüyor. Rapoo E9100M seti 60 Avro fiyat etiketi ile raflara çıkacak.
Rapoo E9100M özellikleri ve fiyatı
Rapoo E9100M ise 4.9mm kalınlık değeri ile hafif ve taşıması oldukça kolay. Alt kısımdaki yükselti belirli bir açıya kadar klavyeyi kaldırmanızı sağlıyor. Bluetooth 4.0 ve 2.4GHz kablosuz bağlantılar sayesinde birden fazla cihaza bağlanma özelliğine sahip.
Cihazlar arasında anlık geçiş yapabildiğiniz klavye 12 aya varan pil ömrü ile masanızdan hiç ayrılmayacak. Rapoo E9100M klavye modeli için de 35 Avro fiyat etiketi mevcut. Satışlar ilk olarak İngiltere’de başlıyor.
https://www.techpowerup.com/279579/rapoo-announces-e9100m-keyboard-and-9500m-keyboard-combo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!