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    Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji üreticisi Realme'nin, bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefon modeli Realme C21 bugün resmileşti.
    05 Mart 2021, 14:30 (3 gün)
    1,4b
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme, bir süredir piyasaya süreceği bildirilen uygun fiyatlı Realme C21 akıllı telefonunu tanıttı. Çok sayıda sızıntı sayesinde cihazın özellikleri, duyurudan birkaç gün önce biliniyordu.

    Ayrıca Bkz. "Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir"

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    Realme C21, 2.3 GHz'e kadar saat hızına sahip MediaTek Helio G35 sekiz çekirdekli işlemciye ve IMG PowerVR GE8320 grafik birimine dayanıyor. Akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe (1600 × 720 piksel) sahip 6,5 inçlik ekrana sahip. Ekranın üst kısmındaki su damlası formundaki çentik, 5MP selfie kamerası barındıyor.

    120 dolardan satılacak

    Cihazın arka kamerası, 13 megapiksellik bir ana sensör, makro fotoğrafçılık için 2 megapiksel modül ve sahnenin derinliğini ölçmek için 2 megapiksel sensör içeriyor. Arka panelde ayrıca cihazın kilidini açmak için bir parmak izi sensörü de mevcut.

    Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama birimi ile birlikte geliyor. MicroSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesinin 256GB artırılabileceğini de belirtelim. Cihazın 5000 mAh kapasiteli pili, microUSB portu üzerinden 10W şarjı desteği sunuyor. Ayrıca cihaz, Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI arayüzünü çalıştıracak.

    Son olarak Realme C21'in mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte 120 dolardan satışa çıktığını da belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/realme_c21_specs_price_sale_date-news-48063.php
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M msatic 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    132 dolar, vay be. Bundan 5-6 yil once bu fiyat bandindaki telefonlar 550-600 TL'ye satiliyordu Turkiyede. Simdi hesapladim, vergilerle beraber 1820 TL'ye denk geliyor. https://vergihesaplayici.com/hesaplayicilar/telefon-vergisi-hesaplayici/?currency=USD&amp;price=132&amp;registration=import
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    deathless73 (Bülent ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    vergiler ile şu 3-32 lik cihaz bile en az 2.300 den satılır bu ülke de!!
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye da 1000tl olmalı şu cihaz
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    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ARAGORNyeg
    Olamıyor işte o kadar çok vergi alınıyor ki. TRT payı, Kültür Bakanlığı payı vs vs.
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    E evilknight2000 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor
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