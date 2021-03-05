Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme, bir süredir piyasaya süreceği bildirilen uygun fiyatlı Realme C21 akıllı telefonunu tanıttı. Çok sayıda sızıntı sayesinde cihazın özellikleri, duyurudan birkaç gün önce biliniyordu.

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Realme C21, 2.3 GHz'e kadar saat hızına sahip MediaTek Helio G35 sekiz çekirdekli işlemciye ve IMG PowerVR GE8320 grafik birimine dayanıyor. Akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe (1600 × 720 piksel) sahip 6,5 inçlik ekrana sahip. Ekranın üst kısmındaki su damlası formundaki çentik, 5MP selfie kamerası barındıyor.

120 dolardan satılacak

Cihazın arka kamerası, 13 megapiksellik bir ana sensör, makro fotoğrafçılık için 2 megapiksel modül ve sahnenin derinliğini ölçmek için 2 megapiksel sensör içeriyor. Arka panelde ayrıca cihazın kilidini açmak için bir parmak izi sensörü de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama birimi ile birlikte geliyor. MicroSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesinin 256GB artırılabileceğini de belirtelim. Cihazın 5000 mAh kapasiteli pili, microUSB portu üzerinden 10W şarjı desteği sunuyor. Ayrıca cihaz, Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI arayüzünü çalıştıracak.

Son olarak Realme C21'in mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte 120 dolardan satışa çıktığını da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/realme_c21_specs_price_sale_date-news-48063.php

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