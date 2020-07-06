Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı

    Cooler Master Pi Case 40 adındaki kasa pasif bir soğutmaya sahip ve bu sayede Raspberry Pi 4 kartınızı yüksek performansa odaklarken soğuk tutmanızı sağlayacak.
    3 gün
    2,7b
    2
    9
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en çok kullanılan devre kartı ünvanıyla ilgi görmeye devam eden Raspberry Pi, dördüncü nesil kartına eklediği 8GB RAM takviyesiyle beğeni toplamıştı. Cooler Master kart için bir kasa hazırladı.

    Pi Case 40 neler sunuyor?

    Cooler Master Pi Case 40 kasası Raspberry Pi 4 modeline özel olarak tasarlandı. Yüzde 100 alüminyum alaşımı sayesinde karta yeteri kadar pasif soğutma sağlıyor. Kasanın tasarım dosyaları açık kaynak olarak hazırlanmış. Böylece farklı tasarımlar da yaıplabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Kasa tüm portları erişime açacak şekilde deliklere sahip. Yan kısımda GPIO pinleri için bir kapak da yer alıyor ancak HAT donanım eklentilerinin kullanılması engellenmiş. VESA yuva adaptörü de sunan Cooler Master Pi Case 40 ön kayıt olanlara yüzde 25 indirim yapıyor ancak henüz kasanın resmi fiyatı açıklanmış değil.



    https://www.techpowerup.com/269366/cooler-master-kickstarts-pi-case-40-passively-cooled-raspberry-pi-case Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 3 gün en beğenilen
    Cooler Master, Raspberry Pi 4 için pasif soğutmalı bir kasa hazırladı.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 2 gün
    Umarım fiyatı uçuk olmaz. Ben pasif soğutma için Flirc case kullanıyorum. Pi-Hole + Unbound çalıştırıyorum. Gayet memnunum, hem de çok şık. 35-45°C aralığında çalışıyor. Flirc'ten önce dual fan heatsink case almıştım. O da duruyor. Fanları çok sessiz, 30-40°C aralığında çalışıyor. İkisi de önerebileceğim kasalar.https://mobile.donanimhaber.com/store/53/5c/0d/535c0d804cc380da37f3d3bb911f163e.jpghttps://mobile.donanimhaber.com/store/39/c0/a6/39c0a6898bf7cdbe24dc114b7691215a.jpeg
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    bir fan koymaları çok mu zor acaba anlamadım ben
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 2 gün akınusta
    Tamamen sessizlik çoğu insan için önemli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 3 gün
    flirc'in rpi4 kasası da güzel
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 gün
    ön kayıt linki nerede?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 3 gün en beğenilen
    Cooler Master, Raspberry Pi 4 için pasif soğutmalı bir kasa hazırladı.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 3 gün
    1 tane fan koysanız öleceksiniz sanki
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 3 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı Sonraki Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak 4 gün Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi