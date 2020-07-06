Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı

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Dünyanın en çok kullanılan devre kartı ünvanıyla ilgi görmeye devam eden Raspberry Pi, dördüncü nesil kartına eklediği 8GB RAM takviyesiyle beğeni toplamıştı. Cooler Master kart için bir kasa hazırladı.

Pi Case 40 neler sunuyor?

Cooler Master Pi Case 40 kasası Raspberry Pi 4 modeline özel olarak tasarlandı. Yüzde 100 alüminyum alaşımı sayesinde karta yeteri kadar pasif soğutma sağlıyor. Kasanın tasarım dosyaları açık kaynak olarak hazırlanmış. Böylece farklı tasarımlar da yaıplabiliyor.

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Kasa tüm portları erişime açacak şekilde deliklere sahip. Yan kısımda GPIO pinleri için bir kapak da yer alıyor ancak HAT donanım eklentilerinin kullanılması engellenmiş. VESA yuva adaptörü de sunan Cooler Master Pi Case 40 ön kayıt olanlara yüzde 25 indirim yapıyor ancak henüz kasanın resmi fiyatı açıklanmış değil.

https://www.techpowerup.com/269366/cooler-master-kickstarts-pi-case-40-passively-cooled-raspberry-pi-case

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