Raspberry Pi tabanlı bu dizüstü harikalar yaratıyor

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Bir eğitim projesi olarak hayatına başladıktan sonra bir anda ilgi noktası olan ve dünyanın en küçük bilgisayarına dönüşen Raspberry Pi bugüne kadar pek çok ilginç projeye ev sahipliği yaptı. CrowPi2 ise belki de en dikkat çekenlerden birisi oldu.

CrowPi2 özellikleri ve fiyatı

CrowPi2 dışarıdan bakıldığında biraz kalın bir dizüstü modelini andırıyor. 11.6 inçlik ekranda Full HD çözünürük sunan ürün çift stereo hoparlör, 2MP çözünürlüğünde mikrofonlu web kamera, kablosuz klavye ve büyük bir batarya barındırıyor.

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Kalın görünen kısım ise Raspberry Pi kartının yerleştirildiği bir yuva. Raspberry Pi 3B ve 4B kartlarınızı bu yuvaya yerleştirebiliyorsunuz. Arka kısımda ise çekmece şeklinde küçük bir depo da mevcut. Tüm Raspberry Pi kartlarında olduğu gibi Raspbian başta olmak üzere pek çok Linux dağıtımını kurmak mümkün.

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Dizüstünün klavyesini ayırdığınızda ise asıl sihir ortaya çıkıyor. Dizüstünün iç kısmı STEAM deneyleri yapabileceğiniz elektronik bir deney seti şeklinde hazırlanmış. Sensör algılamalarından, ses tanıma, yüz tanıma ve yapay zekaya kadar pek çok proje için bileşenler mevcut.

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Sensör tarafında kızılötesi, hareket, joystick, ultrasonik, sıcaklık, nem, titreşim, ses, dokunmatik, yakınlık gibi 20’den fazla bileşen mevcut. Ayrıca bir devre tahtası, 8x8 RGB matrix, 16 tuşlu takım, OLED ekran ve LCD ekran yer alıyor. Yine harici sensör için de bağlantı noktaları yer alıyor.

Bir tuş ile elektronik devre ve Raspberry Pi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Projeler için özel bir ara yüz geliştirilmiş. Bu ara yüzde Phyton, Scratch gibi diller ve yapay zeka yazılımları ile çalışılabiliyor. Çocuklar sürükle bırak yaparak dil öğrenebiliyorlar. Çevrim içi olarak bu dillere özel eğitim klasörleri de hazırlanmış.

CrowPi2 projesi daha ilk saatlerinde fonlandı ve Ağustos ayında sevkiyata başlayacak. 170$ değerindeki başlangıç seti tükenmek üzere. Sonrasında 240$ değerinde paket var. Paket içerisinde uzaktan kumanda, oyun kumandası, RFID anahtarı, eğitim kitapları gibi ekstralar mevcut.

https://www.kickstarter.com/projects/elecrow/crowpi2-steam-education-platformand-raspberry-pi-laptop

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