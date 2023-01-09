Raspberry Pi, otomatik odaklama özelliğine sahip yeni kamerasını tanıttı

Raspberry Pi'nin yeni kamerası daha yetenekli
Firma önceki kamera platformlarında olduğu gibi bu modelinde de yine Sony ile ortak çalışmış ve IMX708 sensörünü kullanmış. Bu sensör önceki versiyonda kullanılan 8 MP’lik IMX219'a kıyasla 12 MP çözünürlüğe ve daha büyük piksellere sahip. Bu sayede yeni modül daha yüksek dinamik aralık sunuyor ve ek olarak otomatik odaklama yeteneğiyle geliyor. Bunun yanı sıra Raspberry Pi, M12 montajlı lenslerle kullanım için yeni bir kamera kartı da piyasaya sürüyor.
Raspberry Pi, standart Camera Module 3’ü 25 dolar fiyat ile satışa sunmuş durumda. Ayrıca geniş açılı Camera Module 3 isteyenler için ise bu fiyatın 35 dolara yükseldiğini de belirtelim. Gece fotoğrafçılığı için tasarlanmış kızılötesine duyarlı modüller de bulunmakta. Bu arada Raspberry Pi 5'in çıkış tarihi ise önceki haberlere göre 2024 yılına kalacak.Kaynakça https://www.raspberrypi.com/news/new-autofocus-camera-modules/ https://www.theverge.com/2023/1/9/23546129/raspberry-pi-camera-module-3-resolution-specs-price-release-date-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..