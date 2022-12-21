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    Raspberry Pi 5, için kötü haber verildi: Bir süre daha yeni model çıkmayacak

    Görünüşe göre beklenen Raspberry Pi 5 için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Raspberry Pi CEO'su Eben Upton yaşanan tedarik sorunlarının üretimi geciktirdiğini aktardı.
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    Raspberry Pi 5 için muhtemel çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Raspberry Pi CEO'su Eben Upton bir süre önce üretim tarafından sıkıntı yaşadıklarını ve bunun nedeninin tedarik sıkıntısı olduğunu söyledi. Ancak bu tedarik sorunlarının yakın bir zamanda pandemi öncesi seviyelere dönmesi de beklenmiyor. Bu bağlamda Raspberry Pi 5 için bir süre daha beklemek gerekecek.

    Raspberry Pi 5, 2023'te çıkmayacak

    Belirtilenlere göre 2023 yılının ikinci yarısında Raspberry, pandemi öncesi seviyelere dönmüş olacak. Bu da ne yazık ki 2023’te bir Raspberry Pi 5 göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bunu Raspberry Pi CEO'su Eben Upton da kesin bir şekilde doğruluyor. Upton’a göre 2023 yılı Raspberry için bir toparlanma yılı olacak. 2023 sonlarında ve 2024’te ise şirket tam gücüne kavuşacak ve muhtemelen Raspberry Pi 5 modelini de 2024 yılında göreceğiz.

    Orijinal Raspberry Pi, Şubat 2012'de 35 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Firma o zamandan beri düzenli aralıklarla olmasa da yeni modelleri piyasaya sürüyor. Bu bağlamda Raspberry Pi 2, 2015 yılında, Raspberry Pi 3 ise 2016 yılında piyasaya adımını attı. Mevcut güncel model Raspberry Pi 4 ise 2019’un ortalarında çıkmıştı.

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