MSI da Nvidia’nın fiyatlandırmasından rahatsız: 4080 yerine 4070 Ti öneriyor

RTX 4070 Ti’ın tanıtılması ile MSI, Nvidia’ya şaka içerikli bir eleştiride bulundu. Sosyal medya üzerinden GeForce RTX 4070 Ti kartlarını satışa sunduğunu belirten MSI, RTX 4080’nin fiyatına ve Nvidia’nın genel fiyatlandırma politikasına gönderme yaptı.
RTX 4070 Ti, her ne kadar daha uygun fiyata satışa sunulsa da AMD’nin RX 7000 serisi birçok oyuncu için çok daha uygun bir alışveriş olacak gibi görünüyor. Bakalım Nvidia, 4000 serisi kartlarında herhangi bir fiyat düşürme yapacak mı.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..