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    MSI da Nvidia’nın fiyatlandırmasından rahatsız: 4080 yerine 4070 Ti öneriyor

    RTX 40 serisinin tanıtılması ile Nvidia, birçok eleştiriye maruz kaldı. Firma ile uzun ilişkileri olan MSI da Nvidia’nın fiyatlandırmasını eleştirdi ve RTX 4080 yerine 4070 Ti modelini önerdi.
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    MSI RTX 4080'nin fiyatlandırmasından rahatsız Tam Boyutta Gör
    Ada Lovelace mimarisinden gücünü alan RTX 40 serisi, Nvidia’nın gelmiş geçmiş en performanslı kartları olarak dikkat çekse de firmanın fiyatlandırması, kartların ciddi eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu. Nvidia’nın RTX 40 serisine uyguladığı ilginç fiyatlandırma şimdi de MSI tarafından eleştiriliyor.

    MSI, RTX 4070 Ti’ı öneriyor

    RTX 4070 Ti’ın tanıtılması ile MSI, Nvidia’ya şaka içerikli bir eleştiride bulundu. Sosyal medya üzerinden GeForce RTX 4070 Ti kartlarını satışa sunduğunu belirten MSI, RTX 4080’nin fiyatına ve Nvidia’nın genel fiyatlandırma politikasına gönderme yaptı. 

    MSI RTX 4080'nin fiyatlandırmasından rahatsız Tam Boyutta Gör
    MSI'ın dikkat çeken eleştirisi, kısa süre sonra sosyal medyadan silinmiş olsa da birçok oyuncu tarafından destekleniyor. RTX 4080, her ne kadar performans canavarı bir grafik birimi olsa da ürünün önerilen fiyatının 1200 dolar olması ciddi eleştirilere sebep oldu. DLSS 3 ve Frame Generation gibi teknolojiler ile desteklenen ve 1440p için adeta bir canavar olan RTX 4070 Ti ise 799 dolar fiyat etiketi ile çok daha ulaşılabilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.

    RTX 4070 Ti, her ne kadar daha uygun fiyata satışa sunulsa da AMD’nin RX 7000 serisi birçok oyuncu için çok daha uygun bir alışveriş olacak gibi görünüyor. Bakalım Nvidia, 4000 serisi kartlarında herhangi bir fiyat düşürme yapacak mı.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/msi-says-geforce-rtx-4070-ti-cost-is-not-as-bad-as-rtx-4080 https://wccftech.com/msi-not-happy-with-nvidias-rtx-4080-pricing-recommends-geforce-rtx-4070-ti-to-gamers/
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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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