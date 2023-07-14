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    Ratchet & Clank: Rift Apart sistem gereksinimleri açıklandı

    Playstation 5'in çıkış oyunlarından Ratchet & Clank: Rift Apart'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, orta ve orta üst düzey sistemlere ihtiyaç duyacak.
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    Ratchet & Clank: Rift Apart sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Çok yakında PC kullanıcıları ile buluşacak Ratchet & Clank: Rift Apart'ın sistem gereksinimleri açıklandı. İnsomniac Games tarafından geliştirilen ve Playstation 5'in çıkış oyunlarından Rift Apart, mütevazi sistemlerde bile çalışacak. Gelin detaylara hep birlikte göz bakalım.

    Ratchet & Clank: Rift Apart PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre, Ratchet & Clank: Rift Apart için istenen en düşük ekran kartı Nvidia GTX 960 veya AMD RX 470. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM75GB depolama ve Intel i3-8100 veya AMD Ryzen 3 3100 işlemciye ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 16GB RAM, Intel i5-8400/ AMD Ryzen 5 3600 işlemci ve Nvidia RTX 3060/ AMD RX 5700 yer alıyor.

    Ratchet & Clank: Rift Apart sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 2K ve daha üzeri ayarlarda gereksinimlerin büyük oranda arttığını belirtelim. 4K30FPS Işın İzleme ayarlarında kullanıcıların minimum RTX 3070/ RX 6800'e ihtiyacı olacak.

    26 Temmuz'da çıkış yapacak Ratchet & Clank: Rift Apart, PC platformuna özel bazı yükseltmeler de sunacak. Bunlar arasında ışın izleme, Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. Ayrıca özelleştirilebilir fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra DirectStorage 1.2 desteği ile çıkış yapacak.

    Ratchet & Clank: Rift Apart, an itibariyle Steam ve Epic Games mağazalarında ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı ise 599TL

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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