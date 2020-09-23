Razer BlackShark V2 Pro daha iyisine odaklanıyor

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Henüz geçtiğimiz ayın başlarında tanıtılan Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklığı şimdi Pro versiyonuna geçiş yapıyor. Razer BlackShark V2 Pro yeni bir mikrofon yuvası ve hoparlör odası ile güçlendirilmiş.

Razer BlackShark V2 Pro özellikleri

Razer BlackShark V2 Pro yine orijinalindeki Razer TriForce Titanium 50 mm sürücülerini kullanıyor. Bununla birlikte ek bir ses odası sayesinde daha berrak ses tecrübesine ulaşabiliyor. Ayrıca düşük, orta ve yüksek mesafe frekansları da tek tek özelleştirilebiliyor.

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Razer BlackShark V2 Pro diğer taraftan kabloyu bir kenara bırakmış. Razer HyperSpeed Wireless bağlantı teknolojisi en düşük gecikmede kayıpsız bir ses aktarımı amaçlıyor. 12 metreye kadar etkili bağlantı sunan kulaklık tek şarj ile 24 saat kullanılabiliyor.

THX Spatial Audio firması ise Game Profiles yazılımı ile düşmanın geliş yönünü anlayabileceğiniz hassasiyet ayarı sunuyor. Hali hazırda 18 oyun bu özellik için optimize edilmiş durumda. Dış kısımda büyük bir tekerlek ile gerekli kontrolleri sağlıyorsunuz.

Son olarak 9.9mm Razer HyperClear Cardioid mikrofon orijinalinde USB ses kartı ile geliyordu. Şimdi ise kablosuz olarak daha kaliteli ve gürültüsüz ses yakalayabileceği yeni bir yuvaya kavuşmuş. Razer BlackShark V2 Pro için 180$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/272472/razer-unleashes-a-fleet-of-wireless-flagship-gaming-peripherals

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