Razer Blade 15 Studio Edition yenilendi

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Geçtiğimiz hafta profesyonellere ve oyunculara yönelik Blade 17 Pro dizüstü bilgisayar modelini duyuran Razer bu hafta da profesyonellere yönelik güçlü iş istasyonu Razer Blade 15 Studio Edition’ı yeniledi.

Razer Blade 15 Studio Edition özellikleri ve fiyatı

Razer Blade 15 Studio Edition modeli 15.6 inçlik OLED ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass ile korunan ekran en iyi görüntüler için özel olarak kalibre edilmiş. 1ms tepki süresi yanında yüzde 100 DCI-P3 renk yelpazesi ve düşük Delta-E ölçeği yer alıyor.

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Dizüstünün kasası tek bir alüminyum bloğundan imal edilmiş ve anodize edilmiş detaylara sahip. İnce çerçeveler de dahil olunca oldukça ince ve kompakt bir şase yapısı ortaya çıkıyor.

Onuncu nesil 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcinin güç verdiği sistem Intel Thermal Velocity Boost teknolojisi ile 5.1GHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Yanında NVIDIA Quadro RTX 5000 hızlandırıcı yer alıyor.

UHS-III SD ile hızlı bir veri aktarım imkanı sunan model ayrıca USB Tip-C üzerinden şarj olabilecek özel bir adaptör de sunuyor. Razer Blade 15 Studio Edition için 4600 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/267814/razer-introduces-blade-15-studio-edition-for-creators

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