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    Razer bir kaç gün içerisinde borsadan çekilecek

    Razer gelecekte ABD borsasında daha rahat hareket edebilmek adına Hong Kong borsasındaki hisselerini yüzde 5 civarında daha yüksek bir meblağa hissedarların elinden aldı.
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    Razer
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    Uzun süredir Hong Kong borsasında işlem gören Razer hisseleri, firmanın geçen yıl aldığı karar gereği bir kaç gün içerisinde borsadan çekilecek ve Razer markası halka kapalı özel bir şirket haline gelecek. Sebep ise ekonomik. 

    Razer borsaya kapanıyor

    Geçen yılı 1.62 milyar dolar gelir ile yüzde 33 artış yaşayarak kapatan Razer sürpriz bir kararla borsadan çekilme kararı almıştı. Daha çok yatırımları arttırmak sebebi ileri sürülse de firmanın deniz aşırı beklentileri olduğu anlaşıldı. 

    Hong Kong borsasından hisse başı 0.36 dolar ödeyerek 3.17 milyar dolar karşılığında çekilecek olan Razer firmasının hedefi ABD borsaları. Daha fazla değere ulaşacağını düşünen Razer herhangi bir ambargo uygulamasına takılmak istemiyor. 

    Hong Kong borsasında listelenirken aynı anda ABD borsalarına açılmanın bir engelleme getireceği ihtimaline karşı Razer, kaynağını Çin’den ABD’ye taşımayı planlıyor. Bu sayede daha rahat adımlar atabilecek. Hissedarların yüzde 75 oranında onay verdiği kapanma kararının 13 Mayıs itibariyle devreye alınacağı açıklandı.
     

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