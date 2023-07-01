Razer Cobra ve Cobra Pro oyuncu fareleri duyuruldu

Tam Boyutta Gör Oyuncu ekipmanları pazarının iddialı oyuncularından Razer, oyun dünyasına yeni bir fare serisi kazandırdı. Razer Cobra oyuncu fareleri hassas optik sensör, RGB aydınlatma, geniş özelleştirme seçenekleri gibi özelliklerle geliyor.

Razer Cobra Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Cobra Pro firmanın en iyi Focus Pro 30K optik sensörü ile geliyor ve HyperPolling kablosuz aparatı ile 4000Hz tarama hızına kadar çıkabiliyor. 10 özelleştirilebilir tuşu olan fare 5 profili de dahili hafızasında saklayabiliyor.

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Chroma RGB aydınlatma 16.8 milyon renge sahip ve 250’den fazla oyunda destekleniyor. Düşük parlaklık modu bataryanın daha uzun süre kullanımını sağlıyor. HyperPolling bağlantısında 100 saat, Bluetooth bağlantısında ise 170 saat pil ömrü elde edilebiliyor. USB Tip-C kablo ile hem şarj hem de kablolu kullanım mümkün. 77 gram ağırlığında olan fare 150 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

Razer Cobra özellikleri ve fiyatı

Razer Cobra ise kablolu bir fare modeli. Toplamda 8 özelleştirilebilir kontrol, alt Chrome aydınlatma halkası, hassas sensör ile biraz daha alt seviyeyi hedefliyor. Razer Cobra fare modeli de 50 Euro fiyat etiketine sahip.

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Razer Cobra Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı