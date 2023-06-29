Razer’dan yayıncılara kulak içi kulaklık

Razer Moray özellikleri ve fiyatı
Sanatçılar için olduğu kadar yayıncılar için de oluşturdukları sesleri duyabilmek önemli. Bu bakımdan özel kulaklık tasarımları gerekiyor. Razer Moray kulaklık modeli de melez bir çift sürücü tasarımına sahip.
Her kulak için bir denge armatürü ve dinamik sürücü kullanılmış. Böylece vokaller ve diyaloglarda tam mesafe ses sağlanıyor. Ayrıca THX sertifikası ile de kalite destekleniyor. Saklama kutusu olan kulaklığın silikon uçları 36 desibele kadar gürültüyü izole edebiliyor. Giriş kısmı MMXC bağlantısına sahip ve 3.5mm kulaklık ucuna bağlanıyor. Razer Moray kulak içi kulaklık 130$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D