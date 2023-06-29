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    Razer’dan yayıncılara kulak içi kulaklık

    Razer Moray kablosuz kulaklık modeli yayıncılar başta olmak üzere sanatçılar gibi pek çok benzer ilgi alanında çalışan kullanıcılar için iddialı özelliklerle geliyor.
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    Razer Moray özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kulaklık sektörü genel kullanıma olduğu kadar ihtiyaca yönelik özel kullanımlar için de çeşitli modellere sahip. Bunlardan birisi de yayıncılar. Razer yayıncılar için bir kulak içi monitör kulaklık duyurdu.

    Razer Moray özellikleri ve fiyatı

    Sanatçılar için olduğu kadar yayıncılar için de oluşturdukları sesleri duyabilmek önemli. Bu bakımdan özel kulaklık tasarımları gerekiyor. Razer Moray kulaklık modeli de melez bir çift sürücü tasarımına sahip.

    Her kulak için bir denge armatürü ve dinamik sürücü kullanılmış. Böylece vokaller ve diyaloglarda tam mesafe ses sağlanıyor. Ayrıca THX sertifikası ile de kalite destekleniyor. Saklama kutusu olan kulaklığın silikon uçları 36 desibele kadar gürültüyü izole edebiliyor. Giriş kısmı MMXC bağlantısına sahip ve 3.5mm kulaklık ucuna bağlanıyor. Razer Moray kulak içi kulaklık 130$ fiyat etiketine sahip.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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