Razer’dan yayıncılara kulak içi kulaklık

Tam Boyutta Gör Kulaklık sektörü genel kullanıma olduğu kadar ihtiyaca yönelik özel kullanımlar için de çeşitli modellere sahip. Bunlardan birisi de yayıncılar. Razer yayıncılar için bir kulak içi monitör kulaklık duyurdu.

Razer Moray özellikleri ve fiyatı

Sanatçılar için olduğu kadar yayıncılar için de oluşturdukları sesleri duyabilmek önemli. Bu bakımdan özel kulaklık tasarımları gerekiyor. Razer Moray kulaklık modeli de melez bir çift sürücü tasarımına sahip.

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Her kulak için bir denge armatürü ve dinamik sürücü kullanılmış. Böylece vokaller ve diyaloglarda tam mesafe ses sağlanıyor. Ayrıca THX sertifikası ile de kalite destekleniyor. Saklama kutusu olan kulaklığın silikon uçları 36 desibele kadar gürültüyü izole edebiliyor. Giriş kısmı MMXC bağlantısına sahip ve 3.5mm kulaklık ucuna bağlanıyor. Razer Moray kulak içi kulaklık 130$ fiyat etiketine sahip.

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Razer Moray tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı