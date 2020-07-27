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    Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi tanıtıldı

    Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi her biri programlanabilir oyun odaklı RGB tuş anahtarı, dahili makro hafızası, USB hasır kablo ve yeni medya kısa yol tuşları ile geliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi tanıtıldı
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    Razer’ın birkaç yıl öncesine ait oyuncu ekipmanları daha küçük boyutlarda veya yeni güncellemelerle piyasaya çıkmaya devam ediyor. Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi buna son örnek.

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    Razer Cynosa V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi 2017 yılının beğenilen Cynosa Chroma modelinin devamı niteliğinde. Razer Cynosa serisi firmanın biraz daha fiyat-performans oynayan ürünlerini barındırıyor.

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    Cynosa V2 oyuncu klavyesi oyun odaklı klavye anahtarları ile donatılmış. Tuşlar bireysel olarak RGB aydınlatmaya sahip ve ilk nesilden en önemli farkı bu. Razer Synapse 3 yazılımı ile aydınlatma ve makro ayarlar yapılabiliyor. Ayarlar dahili hafızada saklanıyor.

    1000Hz tarama oranına sahip olan klavye ekstra olarak medya kısayol tuşları, dayanıklı USB hasır kablo ve su dökülmelerine dayanıklı zar kaplama ile geliyor. Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi 60$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/270347/razer-intros-cynosa-v2-gaming-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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