Razer’dan şık ve RGB aydınlatmalı Thunderbolt 4 kutusu

Dizüstü veya masa üstü bilgisayarında daha fazla port imkanı isteyenler için Razer’dan şık ve fonksiyonel bir Thunderbolt 4 kutusu geldi. Razer Thunderbolt 4 Dock istasyonu ihtiyacınızı karşılayacak.

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Razer Thunderbolt 4 Dock özellikleri ve fiyatı

Razer Thunderbolt 4 Dock modeli firmanın en son port çoklayıcı aksesuarı oldu. Şık ve sade bir görünüme sahip olan aksesuar Thunderbolt 4 uyumlu USB Tip-C üzerinden bilgisayarınıza bağlanıyor ve 10 farklı port sunuyor.

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90W enerji aktarımı sayesinde 40Gpbs transfer hızlarının keyfini çıkarırken aynı zamanda dizüstü bilgisayarınızı da şarj edebileceksiniz. UHS-II kart okuyucu, Gb Ethernet portu ve 3.5mm kulaklık girişi yanında 3 adet daha Thunderbolt 4 uyumlu giriş yer alıyor.

Razer Chroma RGB aydınlatmanın da eksik edilmediği kutunun alt kısmı bunun için ayrılmış ve yüzeye hoş bir yansıtma yapıyor. Ayrıca 4K monitörlere de 60Hz görüntü aktarabiliyor. Kutu Tiger Lake tabanlı Intel işlemci kullanan Windows 10 ve macOS Big Sur ile uyumlu. Fiyatı ise 330$ olarak açıklandı. Diğer taraftan USB Tip-C ve A portları ile HDMI girişi sağlayan Razer Laptop Stand Chroma V2 stand modeli de 150$ seviyesinde.

https://www.engadget.com/razer-thunderbolt-4-dock-chroma-030000634.html

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