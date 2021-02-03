Nokia 3650 küllerinden doğuyor

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2003 yılında ilginç tasarımı ve iddialı özellikleriyle piyasaya sürülen Nokia 3650 akıllı telefon modeli taşları yerinden oynatmıştı. Nokia markasının sahibi HMD Global efsaneyi yeniden hayata geçirmek için çalışıyor.

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Nokia 3650 dönüyor

Yumurtaya benzer bir şekli olan Nokia 3650 modelinde 2.1 inçlik 176x208 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran yer alıyordu. Tuşların yerleşimi ise başta zorlasa da sonrasında eliniz alışıyordu. Arka kısımda VGA kamera ve 850mAh kapasiteli batarya bulunuyordu. Symbian işletim sistemi temel seviyede bir akıllı telefon deneyimi sunmuştu.

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Geçmiş yıllarda efsane olan pek çok telefonu modern dokunuşlarla yeniden pazara süren HMD Global bu kez Nokia 3650 için kolları sıvadı. Yıl içerisinde Nokia 3650 pazardaki ikinci macerasına başlayacak.

Henüz modern Nokia 3650 neler sunacak bilinmiyor ancak kaynaklar KaiOS işletim sistemini temel alan ve daha çok standart telefon segmentine yakın bir konsept beklentisi içerisinde. Daha iyi kamera ve daha büyük ekran ile Nokia 3310, Nokia 8110 4G ve Nokia 6300 4G modellerinin yanında yerini alabilir.

https://www.gsmarena.com/hmd_preparing_a_modernized_nokia_3650_remake-news-47549.php

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