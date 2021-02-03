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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 3650 küllerinden doğuyor

    HMD Global ortaklığının Nokia 3650 efsanesini yeniden diriltmek için kolları sıvadığı rapor ediliyor. 2000’li yılların popüler telefonu bakalım nasıl rekabet edecek?
    03 Şubat 2021, 23:15 (2 hf.)
    11,1b
    1
    24
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Nokia 3650 küllerinden doğuyor
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    2003 yılında ilginç tasarımı ve iddialı özellikleriyle piyasaya sürülen Nokia 3650 akıllı telefon modeli taşları yerinden oynatmıştı. Nokia markasının sahibi HMD Global efsaneyi yeniden hayata geçirmek için çalışıyor.

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    Nokia 3650 dönüyor

    Yumurtaya benzer bir şekli olan Nokia 3650 modelinde 2.1 inçlik 176x208 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran yer alıyordu. Tuşların yerleşimi ise başta zorlasa da sonrasında eliniz alışıyordu. Arka kısımda VGA kamera ve 850mAh kapasiteli batarya bulunuyordu. Symbian işletim sistemi temel seviyede bir akıllı telefon deneyimi sunmuştu.

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    Geçmiş yıllarda efsane olan pek çok telefonu modern dokunuşlarla yeniden pazara süren HMD Global bu kez Nokia 3650 için kolları sıvadı. Yıl içerisinde Nokia 3650 pazardaki ikinci macerasına başlayacak.

    Henüz modern Nokia 3650 neler sunacak bilinmiyor ancak kaynaklar KaiOS işletim sistemini temel alan ve daha çok standart telefon segmentine yakın bir konsept beklentisi içerisinde. Daha iyi kamera ve daha büyük ekran ile Nokia 3310, Nokia 8110 4G ve Nokia 6300 4G modellerinin yanında yerini alabilir.



    https://www.gsmarena.com/hmd_preparing_a_modernized_nokia_3650_remake-news-47549.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye Hindistan Afrika gibi pazarlarda gider bence iyi düşünmüşler.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nostaljiyi yaşamak belki bir yere kadar tamam ama Nokia sen iyice çıldırmışsınnnn.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y yhackup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://blog.yakupulutas.com/gecmisten-gunumuze-bende-iz-birakan-telefonlar/

    Eskiler güzeldi.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia haberi ve görselleri hala beni heyecanlandırıyor. Sanirim gecmisin nostaljisi hala yakami birakmiyor. :) Su anki Android/Apple hic bir cihaz beni heyacanlandirmiyor. Hep ayni seyler..
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    U uraltay85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gözümde canlandı koskoca maziii vay bee mavi 3650 neydin sen :)
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    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 dolar yani bir aylık asgari ücretle bir GEVUR bundan tam 25 adet alabilir ama MUZ CUMHURİYETLERİNDE kaç para olacak hepimiz biliyoruz...
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    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi ) artenis
    Gevur memleketine git ordan al sende.
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    mesutefe (mesut ilbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    7650 alabilmek icin bir ay calismistim ikinci el bi tane almistim efsane bisey di waw muzik dosyalarini calabiliyordu camcorder yukleyince 10 saniyelik videolar cekebiliryordu ama gel gor ki 4mb hard diski vardi bu durum cok kotu idi şuan 3650 m var ara sira cikarip kurcalayip geri koyuyorum :-) muhtesem yillardi
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpleri nasıl kullanıyorduk ya biz :D
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    ax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamanının ötesinde telefondu. En iyi kamera bu cihazdaydı abisi 7650 ile birlikte (7650 video çekmiyordu sanırım).Nokia 7250 daha kibar cihazdı ama onun kamerası buna göre bayağı kötüydü. Millet renkli telefonu yeni yeni kullanırken bu telefonda mp3 çalıp tv izlemek falan çılgıncaydı.Program yükleyip uygulama ve oyun oynama ise başka zevklerdi...
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    C canmania (ismail can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ax
    7650 gerçek bir efsaneydi , tasarımı ekranı kamerası...
    video çekiyordu fakat hafıza kartı olmadığı için çok kısa videolardı , o yıllarda bu telefonlardan tv seyrediyorduk
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi Nokia!
    Nokia ile tanışmam 2002 yılı. İlk 5110 kullandım son olarak bundan 3-4 sene öncesine kadar Lumia 1020'yi kullandım. Aklıma gelen arada kullandıklarım ise 1100-3310-3200-3220-3300-3250-3420-6230-6230i-6300-6600-7250-7210-N95-N95 8GB-6260-NOKİA 808-LUMİA520-LUMİA920-LUMİA720-LUMİA930-LUMİA 1020.
    Bunların içerisinde en sevdiklerim ise: 6230İ-N95 8GB-NOKİA 808 PUREVİEW ve LUMİA 1020 idi.
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    Richard Parker (BUGRA YILDIZ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    aynı yıl içinde 6600 piyasaya sürerek dengeleri altüst etmişti nokia. resimde böyle" tatliş" göründüğünde bakmayı baya baya plaj küreğini andrıyor ve tabanca uzunluğundaydı. deniz maviis tasarımıda vardı yamulmuyorsam.

    şimdiki trışka tek ekrandan oluşan sanadalete benzer telefonların yanında tasarım olarak harika o başka
    2003 akıllı telefonların devrim yılı olmuştu hey gidi .
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    thelastairbender 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İkinci telefonum olur kendileri 2006 yılında almıştım real one player'ı az kullanmadık, telsim hattım vardı gerekli ayarları yapınca gprs üzerinden televizyon izliyordunuz üstelik uzun bir süre bedava kullanmıştım data çektirmeden hey gidi günler..
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    11086 kez okundu.
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