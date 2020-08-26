Razer fare modelleri için kavrama matlarını duyurdu

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Oyuncu veya gündelik kullanıcı olarak farenizi yoğun bir şekilde kullanıyorsanız; terleme problemi nedeniyle rahatsızlık hissini yaşamışsınızdır. Özellikle hassasiyet gereken oyunlarda terli avucunuzla fareyi kavrayamamanız sorun oluşturabiliyor.

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Razer fare kavrama matları

Oyuncular fare ekipmanı ararken terleme konusunda da çözüm üretmiş modelleri tercih ediyor ancak böyle bir modeliniz yoksa Razer’ın yeni fare kavrama matları imdadınıza yetişiyor. Firma 10 fare modeline bu matları sunmaya başladı.

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Fare matları 0.5mm kalınlığında ve alt yüzeyi yapışkan. Sağ ve sol tuşlar için birer mat, avuç içi için alt ve üstte birer mat veya sağ veya sol kenarlarda birer mat olmak üzere toplam 4 mat sunuluyor.

Hali hazırda Razer DeathAdder Essential, Razer DeathAdder Elite, Razer DeathAdder V2, Razer Viper, Razer Viper Ultimate, Razer Basilisk X HyperSpeed, Razer Basilisk V2, Razer Basilisk Ultimate, Razer Viper Mini ve Razer DeathAdder V2 Mini için matlar mevcut ve 13.5$ civarında fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/271348/razer-intros-mouse-grip-tapes

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