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    Razer fare modelleri için kavrama matlarını duyurdu

    Mevcut oyuncu farenizin yüzeyini terleyen avucunuz nedeniyle kavramakta zorlanıyorsanız Razer yüzey matları sayesinde bunu engelleyebilirsiniz. Matlar pek çok Razer faresi ile uyumlu.
    5 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer fare modelleri için kavrama matlarını duyurdu
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    Oyuncu veya gündelik kullanıcı olarak farenizi yoğun bir şekilde kullanıyorsanız; terleme problemi nedeniyle rahatsızlık hissini yaşamışsınızdır. Özellikle hassasiyet gereken oyunlarda terli avucunuzla fareyi kavrayamamanız sorun oluşturabiliyor.

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    Razer fare kavrama matları

    Oyuncular fare ekipmanı ararken terleme konusunda da çözüm üretmiş modelleri tercih ediyor ancak böyle bir modeliniz yoksa Razer’ın yeni fare kavrama matları imdadınıza yetişiyor. Firma 10 fare modeline bu matları sunmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Fare matları 0.5mm kalınlığında ve alt yüzeyi yapışkan. Sağ ve sol tuşlar için birer mat, avuç içi için alt ve üstte birer mat veya sağ veya sol kenarlarda birer mat olmak üzere toplam 4 mat sunuluyor.

    Hali hazırda Razer DeathAdder Essential, Razer DeathAdder Elite, Razer DeathAdder V2, Razer Viper, Razer Viper Ultimate, Razer Basilisk X HyperSpeed, Razer Basilisk V2, Razer Basilisk Ultimate, Razer Viper Mini ve Razer DeathAdder V2 Mini için matlar mevcut ve 13.5$ civarında fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/271348/razer-intros-mouse-grip-tapes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 18 dk.
    Hayatımda gördüğüm en gereksiz en saçma ürün. Rgbli tuvalet kağıtlığı bile daha mantıklı olur otantik bir otam sunardı en azından lavaboda tuvalette disko ortamı yaşatırdı.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 sa.
    - banyo için ıslak zemin kaydırmaz bantı(şeffaf) alıp kesip fareye yapıştırın. aynı işi görür.
    - ps4 xbox oyun kolu içinde merdiven kaydırmaz bantı(siyah/beyaz/sarıfosforlu) yuvarlak kesip analog kola yapıştırın. diğer silikon başlıklar kısa süre sonra bir işe yaramıyor. özellikle fifa pes oynarken silikon başlık yağlandımı, analog kontrolcü sürekli parmaktan kayıp duruyor.
    - mekanik klavyelerde sesi azaltmak içinde sanayiden küçük silikon o-ring alıp klavye tuşlarına geçirin plastik sesini ve vurma şiddetinden oluşan geri tepmeyi azaltır.
    - farenin skatesleri(kaydırakları) eskidimi, yada skatesleri korumak için altına teflon bant yapıştırabilirsiniz. son derece kaygandır ama denemedim.

    ucuza çözümler. para cebinizde kalsın.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 sa.
    Gamer Edition'u bekleyeceğim
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