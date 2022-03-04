Razer Huntsman Mini analoğa döndü

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Son dönemde masa üstünde daha fazla yer açmak isteyenlere yönelik küçük boyutlu klavyeler popüler olmaya başladı. Razer Huntsman Mini kompakt oyuncu klavyesi analog bir versiyon ile güncellendi.

Razer Huntsman Mini Analog özellikleri ve fiyatı

Razer markasının beğenilen kompakt oyuncu klavyesi Huntsman Mini, analog hissiyata önem veren tüketiciler için yenilenmiş tuşlarla yeniden karşımıza çıktı. Razer Huntsman Mini Analog modeli optik analog tuşlarla daha fonksiyonel hale geliyor.

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Orijinal modelin yüzde 60 kompakt tasarımını koruyan Razer Huntsman Mini Analog modeli hassasiyet odaklı olduğu için aynı tuşa iki farklı fonksiyon atama imkânı veriyor. Ayrıca bazı oyunlarda analog kontrollerin yerini de alabiliyor.

RGB aydınlatmalı klavye dayanıklı alüminyum tabana sahip. USB Tip-C kablosu çıkarılabiliyor ve daha taşınır bir hale geliyor. Firmanın diğer ürünleri gibi Razer Huntsman Mini Analog oyuncu klavyesi 150$ gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.

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