Razer Huntsman Mini analoğa döndü

Son dönemde masa üstünde daha fazla yer açmak isteyenlere yönelik küçük boyutlu klavyeler popüler olmaya başladı. Razer Huntsman Mini kompakt oyuncu klavyesi analog bir versiyon ile güncellendi.
Razer Huntsman Mini Analog özellikleri ve fiyatı
Razer markasının beğenilen kompakt oyuncu klavyesi Huntsman Mini, analog hissiyata önem veren tüketiciler için yenilenmiş tuşlarla yeniden karşımıza çıktı. Razer Huntsman Mini Analog modeli optik analog tuşlarla daha fonksiyonel hale geliyor.
Orijinal modelin yüzde 60 kompakt tasarımını koruyan Razer Huntsman Mini Analog modeli hassasiyet odaklı olduğu için aynı tuşa iki farklı fonksiyon atama imkânı veriyor. Ayrıca bazı oyunlarda analog kontrollerin yerini de alabiliyor.
RGB aydınlatmalı klavye dayanıklı alüminyum tabana sahip. USB Tip-C kablosu çıkarılabiliyor ve daha taşınır bir hale geliyor. Firmanın diğer ürünleri gibi Razer Huntsman Mini Analog oyuncu klavyesi 150$ gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..