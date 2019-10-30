Razer ilk mini kablosuz kulaklığını duyurdu

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AirPods serisinin de etkisiyle son dönemde popülerliği giderek artan gerçek kablosuz kulaklık ya da mini kablosuz kulaklık trendine Razer da katılıyor. Firma manifestosu gereği oyunculara yönelik bir kablosuz kulaklık hazırlamış.

Razer Hammerhead True Wireless özellikleri ve fiyatı

Razer Hammerhead True Wireless adındaki kablosuz kulaklık 13mm sürücüler kullanıyor ve 20Hz-20kHz arasında frekans tepkileri veriyor. Özelleştirilmiş Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde oyunlarda gecikmeyi 60ms seviyesine kadar indirebiliyor.

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Parlak bir Razer logosu barındıran dış kısım terlemelere karşı dayanıklı. Otomatik olarak telefon ile eşleşen kulaklık dijital asistanları çağırmanıza da yardımcı oluyor. Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım sunan kulaklık kılıfı sayesinde 12 saat daha buna ekleme yapabiliyor. Razer Hammerhead True Wireless kablosuz kulaklık modeli için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş ve piyasadaki pek çok rakibin biraz daha altında kalmayı başarıyor.

https://www.engadget.com/2019/10/29/razer-hammerhead-true-wireless-earbuds/