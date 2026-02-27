Razer, telefon ve kulaklığı kablosuz şarj eden laptop kılıfını tanıttı

Razer Laptop Sleeve 16" neler sunuyor?
Kablosuz şarj cihazı, kılıfın üst kısmına entegre edilmiş olup, kılıf kapalıyken ve dizüstü bilgisayar taşınırken mıknatıslar kilit görevi görüyor. Güç, 30W ve daha yüksek güç adaptörü veya USB-C kablo aracılığıyla sağlanıyor.
Bilgisayarı düşmelere karşı korumak için dahili destek malzemesi ve çizilmelere karşı koruma sağlayan peluş iç astara sahip. Dış yüzeyi siyah renkte olup, aşınmaya ve yıpranmaya dayanıklı ve aynı zamanda dizüstü bilgisayarı yağmurdan koruyacak şekilde tasarlanmış polyester bir malzemeden üretilmiş. Güçlendirilmiş köşeler, kazara çarpmalarda hasar oluşmasını önlüyor.
Razer, cihazları kablosuz şarj edebilen laptop kılıfını 130 dolara satışa sundu.