    Razer, telefon ve kulaklığı kablosuz şarj eden laptop kılıfını tanıttı

    Razer, telefon ve kulaklık gibi küçük cihazlar için entegre kablosuz şarj özelliğine sahip yeni 16 inç dizüstü bilgisayar kılıfını tanıttı. Laptop kılıfı, iki adet MagSafe uyumlu şarj alanı sunuyor.

    Razer Laptop Sleeve 16 Tam Boyutta Gör
    Razer, 16 inç laptopları korumak için tasarlanmış dizüstü bilgisayar kılıfına iki adet Qi şarj bobini entegre etti. Bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarını veya kablosuz kulaklıklarını şarj etmelerini sağlarken, MagSafe veya Qi2 uyumlu cihazlar da şarj pedlerine manyetik olarak bağlanabiliyor.

    Razer Laptop Sleeve 16" neler sunuyor?

    razer laptop kılıf 16 inç laptop Tam Boyutta Gör
    Razer'ın en yeni laptop kılıfı, ekstra şarj kablosu taşıma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Açıldığında, kapağına entegre edilmiş iki adet Qi şarj bobini ortaya çıkıyor. Kılıf, en az 30 watt çıkışlı USB-C şarj cihazına bağlandığında, alt bobin akıllı telefonlar için 15 watt'a kadar, üst bobin ise Apple AirPods gibi aksesuarlar için 5 watt güç sağlıyor.

    Kablosuz şarj cihazı, kılıfın üst kısmına entegre edilmiş olup, kılıf kapalıyken ve dizüstü bilgisayar taşınırken mıknatıslar kilit görevi görüyor. Güç, 30W ve daha yüksek güç adaptörü veya USB-C kablo aracılığıyla sağlanıyor.

    Bilgisayarı düşmelere karşı korumak için dahili destek malzemesi ve çizilmelere karşı koruma sağlayan peluş iç astara sahip. Dış yüzeyi siyah renkte olup, aşınmaya ve yıpranmaya dayanıklı ve aynı zamanda dizüstü bilgisayarı yağmurdan koruyacak şekilde tasarlanmış polyester bir malzemeden üretilmiş. Güçlendirilmiş köşeler, kazara çarpmalarda hasar oluşmasını önlüyor.

    Razer, cihazları kablosuz şarj edebilen laptop kılıfını 130 dolara satışa sundu.

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

