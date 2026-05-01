    Samsung, Android ve One UI'ı dizüstü bilgisayarlarına getiriyor

    Yeni bir iddiaya göre Samsung, Android 17 üzerine kurulu ve One UI 9 arayüzüyle çalışacak dizüstü bilgisayarlar geliştiriyor.                                   

    Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy Book markası altında Android 17 işletim sistemi ve üzerine kurulu One UI 9 arayüzüyle çalışacak dizüstü bilgisayarlar geliştiriyor. 

    Aluminium OS ile gelme ihtimali de var

    Samsung halihazırda Chrome OS tabanlı Galaxy Chromebook'lar sunuyor. Ancak Google, ChromeOS ile Android’i birleştirerek Aluminium OS isimli yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Bu noktada, Samsung’un bu yeni laptoplarda doğrudan bu birleşik sistemi mi kullanacağı yoksa telefon odaklı Android 17 üzerine kendi One UI 9 laptop arayüzünü mü inşa ettiği henüz net değil. 

    Bununla birlikte rapor, Samsung’un giriş seviyesinden üst segmente kadar uzanan geniş bir Android tabanlı Galaxy Book serisi hazırladığını belirtiyor. Ayrıca cihazların oldukça şık bir tasarıma sahip olacağı da ifade ediliyor.

    Elbette bu yeni dizüstü bilgisayarlarda Galaxy AI özellikleri de yer alacak. One UI 9’un laptop versiyonunun ise büyük ihtimalle Samsung DeX’in daha gelişmiş ve optimize edilmiş bir hali olacağı düşünülüyor. Cihazların ne zaman tanıtılacağı kesinleşmiş değil, ancak yıl sonundan önce piyasaya çıkmaları bekleniyor.

