Razer Mantis Mousepad

Bilgisayarlarımızda kullandığımız fareler son dönemde o kadar gelişti ki, hepsi birer teknoloji harikası haline geldiler. İçine kaçan tozları temizlediğimiz toplu farelerden, optik teknolojiye sahip fareleri kullanır hale geldik. Tabi farelerin bu denli gelişmesinin bir sebebi de profesyönel oyunculuk kavramının tüm dünyada hızla yayılması. Tabi bu akımdan etkilenen tek şey fareler değil. Diğer çeşitli oyuncu ekipmanları da çok çeşitli değişimler geçirdi. Bunların arasında klavyeler, kulaklık setleri ve mousepadler de bulunmakta.

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Profesyönel oyuncu donanımlarıyla az cok ilgilenen herkes Razer firmasının adını duymuştur. çok çeşitli oyuncu donanımlarına sahip firmanın bir ürünü de Mantis isimli mousepadi. "Boyut farkeder" sloganıyla satılan ürün oldukça büyük ölçülere sahip. Mantis fibertek kumaş kaplaması ve kaymayı engelleyen lastik tabanı ile 444mm (uzunluk) x 355mm (genişlik) x 4.3mm (yükseklik) boyutlarında alışılmış mousepadlerden oldukça büyük bir ürün fakat Mantis'i farklı yapan özelliği boyutu değil. Razer Mantis'in speed ve control adı altında 2 farklı versiyonu bulunmakta. Boyutları aynı olan modellerin özellikleri dışında görünüşleri de ufak farklılıklar içermekte. Hız versiyonu daha parlak bir renklendirmeye sahipken, kontrol versiyonu daha sade bir görünüm sergiliyor.

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(speed yani hız versiyonu)

Speed yani hız versiyonu shooter tarzı hızlı tepki ve hedefleme gerentiren oyunlar oynayan kullanıcılara tavsiye edilirken, kontrol versiyonu ise mmorpg, strateji türü oyunlar oynayan kullanıcılar için tasarlanmış. Tabi sadece oyuncular için değil, grafik tasarım, dizayn, animasyon gibi işlerle uğraşan kişiler de kontrol versiyonunundan etkili bir şekilde yararlanabilir.

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(daha sade bir baskıya sahip kontrol modeli)

Razer aynı üründe hem hız hem de kontrol sağlamaya çalışarak orta karar bir ürün yapacağına, kullanıcıların isteği dorusulta ürününü 2 farklı versiyonda çıkartıp ayrı ayrı özelliklere odaklanarak oldukça akıllı bir iş yapmış. üstelik fiyatı da profesyönel oyuncu ekipmanları için oldukça uygun sayılacak bir seviyede. ürürün 25€+ kdv gibi bir fiyata www.sanalmarketim.com dan alabilirsiniz.

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