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    Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor

    Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne göre optimize edilmiş 3 farklı yan plaka barındırıyor ve iki farklı bağlantı teknolojisi ile geniş bir kullanım alanı sunuyor.
    1 hf.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor
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    Oyuncular için bugün özel üretim hassas fareler artık vazgeçilmez hale geldi ancak belirli bir oyun türünde ustalaştıysanız daha odaklı farelere ihtiyaç duyuyorsunuz. Razer Naga Pro kablosuz fare tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

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    Razer Naga Pro özellikleri ve fiyatı

    Razer Naga Pro kablosuz fare Razer Focus+ optik sensörünü kullanıyor. Sensör 20000 DPI hassasiyet seviyesine çıkarken akıcı bir şekilde hareketleri takip edebiliyor ve kişiye göre kalibrasyon yapabiliyor. Razer optik tuşlar ise basınç yerine ışığı kullanarak daha hassas bir kullanım sunuyor. Tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı.

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    HyperSpeed Wireless teknolojisi ile 2.4GHz üzerinden daha verimli bağlanan fare aynı zamanda Bluetooth teknolojisini de kullanıyor. Batarya biterse bu kez Razer SpeedFlex kablo ile bağlayabiliyorsunuz. Batarya 2.4GHz bandında 100 saate kadar, Bluetooth üzerinde ise 150 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Fare kablosuz şarja da uygun.

    Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor
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    Farenin dikkat çekici tarafı değiştirilebilir 3 farklı yan plakası. 2 tuşlu plaka FPS oyunları için ve hassasiyete önem veriyor. 6 tuşlu plaka MOBA oyunlarında kullanılacak ve ilk kez Naga serisinde tanıtıldı.12 tuşlu plaka ise MMO oyunları için geliştirilmiş. Programlama işi Razer Synapse yazılımındaki Razer Hypershift sekmesinden yapılıyor. Her bir tuşa ikinci fonksiyon da atanabiliyor. Razer Naga Pro kablosuz fare modeli 150$ fiyat etiketi ile satışa çıktı.



    https://www.techpowerup.com/271752/razer-announces-the-naga-pro-wireless-gaming-mouse-adapt-to-any-game-genre Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    m f i 5 gün
    Ah be şu modeli görünce aklıma hep 7 yıl önce razer naga molten edition alamayışım geliyo. Adama bi kısmı nakit kalanı PayPalla ödicektim ama parayı bi türlü atamamıştım. Eve eli boş dönmüştüm :(
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi)
    Güzel olmuş yan plakaların değişmesi sağlam yapmışlardır herhalde.

    Daha hesaplı firmalarda yapar şimdi.
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    150 lira uygunmuş.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. maximus8282
    150$ 7 tl den baz alırsak buna %18 kdv eklersek ve diğer masraflar + satış kârını da hesaplarsak150*7=1050 +%18 kdv=1050+189=1239 diğer masraflar + kar bana göre türkiyede perakende satışı 1500tl den aşağı olmaz...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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