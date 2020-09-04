Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor

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Oyuncular için bugün özel üretim hassas fareler artık vazgeçilmez hale geldi ancak belirli bir oyun türünde ustalaştıysanız daha odaklı farelere ihtiyaç duyuyorsunuz. Razer Naga Pro kablosuz fare tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

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Razer Naga Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Naga Pro kablosuz fare Razer Focus+ optik sensörünü kullanıyor. Sensör 20000 DPI hassasiyet seviyesine çıkarken akıcı bir şekilde hareketleri takip edebiliyor ve kişiye göre kalibrasyon yapabiliyor. Razer optik tuşlar ise basınç yerine ışığı kullanarak daha hassas bir kullanım sunuyor. Tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı.

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HyperSpeed Wireless teknolojisi ile 2.4GHz üzerinden daha verimli bağlanan fare aynı zamanda Bluetooth teknolojisini de kullanıyor. Batarya biterse bu kez Razer SpeedFlex kablo ile bağlayabiliyorsunuz. Batarya 2.4GHz bandında 100 saate kadar, Bluetooth üzerinde ise 150 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Fare kablosuz şarja da uygun.

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Farenin dikkat çekici tarafı değiştirilebilir 3 farklı yan plakası. 2 tuşlu plaka FPS oyunları için ve hassasiyete önem veriyor. 6 tuşlu plaka MOBA oyunlarında kullanılacak ve ilk kez Naga serisinde tanıtıldı.12 tuşlu plaka ise MMO oyunları için geliştirilmiş. Programlama işi Razer Synapse yazılımındaki Razer Hypershift sekmesinden yapılıyor. Her bir tuşa ikinci fonksiyon da atanabiliyor. Razer Naga Pro kablosuz fare modeli 150$ fiyat etiketi ile satışa çıktı.

https://www.techpowerup.com/271752/razer-announces-the-naga-pro-wireless-gaming-mouse-adapt-to-any-game-genre

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